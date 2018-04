Hochfügen, Zell a. Z. – Seit 55 Jahren findet zum Abschluss der Wintersaison in Hochfügen das legendäre Seilrennen statt. Und am Sonntag ist es wieder so weit.

Einzelkämpfer sind dabei nicht gefragt, denn nur zu dritt, verbunden durch ein Seil, kann der Sieg bei diesem Rennen eingefahren werden. In der „Rennklasse“ entscheiden Sekunden über Sieg oder Niederlage. Seilschaften, die den heiß begehrten Wanderpokal gewinnen möchten, starten dabei als gemischte Partie. Mit ausgefallenen Kostümen gehen Familien-, Firmen- oder Mottoseilschaften beim „Flotten 3er“ an den Start. Prämiert werden nicht die schnellsten Seilschaften, sondern jene, die der Mittelzeit am nächsten liegen. Aber auch für die kleinen Skiasse gibt es ein eigenes Spaßrennen. Gestartet wird in Hochfügen um 9.30 Uhr.

Als Highlight wird nach dem Seilrennen jedes Jahr traditionell der Winter mit einer Papierfigur auf einem Holzgerüst verbrannt und verabschiedet.

Auch in der Zillertalarena in Zell wird die Saison auf besondere Weise beendet, und zwar mit dem traditionellen Lederhosen-Wedel-Finale. Alle Wintersportler, die an diesem Wochenende in Dirndl oder Lederhose kommen, erhalten einen Gratis-Skipass. Ein letztes Mal füllen sich dann die Pisten mit trachtigen Skifahrern und Snowboardern. (TT)