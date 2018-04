Im Stadttheater Bozen haben Sie Texte der im deutschen Sprachraum nach wie vor zu wenig gelesenen US-Autorin Dorothy Parker vorgetragen. Parker war Zeit ihres Lebens nicht nur als Autorin und scharfzüngige Theater- und Gesellschaftskritikerin bekannt, sondern auch für ihren wilden Lebenswandel. Wie sind Sie auf sie gestoßen?

Birgit Minichmayr: Ganz, ganz profan. Ihre „New Yorker Geschichten“ wurden mir im Buchladen empfohlen. Und ich war begeistert. Dass ich sie inzwischen auch öffentlich lese, ist allerdings der letzte Akt einer ziemlichen Verwechslungskomödie: Ich hatte den Roman einer anderen Dorothy, Dorothy Baker, als Hörbuch eingelesen – und ein Veranstalter wollte mich eigentlich damit buchen. Aber ich hatte irgendwie Parker im Kopf und dachte: was für eine tolle Idee. Es ging ein paarmal hin und her – und ich las Parker. Und tu das noch immer wahnsinnig gern. Ich mag das Bissige, Ironische, das sprichwörtlich Süffige an diesen Texten.

Auch Ihnen wurde, jedenfalls am Beginn Ihrer Karriere, ein ziemlich wildes Leben nachgesagt.

Minichmayr: Mit zunehmender Bekanntheit, mit dem Erfolg kommt die Sehnsucht nach Geschichten. Das ist ja auch das große Thema von „3 Tage Quiberon“, dem neuen Film über Romy Schneider, in dem ich Schneiders, allerdings fiktionalisierte, beste Freundin spiele. Ich will mich nicht mit Romy Schneider vergleichen, aber im Kleinen habe ich auch erfahren, wie das Interesse an solchen Geschichten wächst. Es ist ja ganz natürlich, dass die Leute mehr über die wissen wollen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wie leben sie? Wen lieben sie? Aber ich habe es vorgezogen, mich in diesen Dingen sehr bedeckt zu halten.

Vor gut einem Jahr erfuhr man aus einschlägigen Blättern, dass Sie einen „bärtigen Südtiroler“ geheiratet haben, Anfang dieses Jahres brachten Sie Zwillinge zur Welt.

Minichmayr: Ja, das mit dem „bärtigen Südtiroler“ habe ich auch gelesen. Wenn man das liest, hat man nicht unbedingt meinen Mann vor Augen, aber was soll’s, vielleicht ist es ja an der Zeit, das etwas neurotische Abschirmen meines Privatlebens zu überwinden: Die Schwangerschaft konnte ich sowieso nicht ewig verbergen, den Ring am Finger auch nicht. Also: Ja, ich bin verheiratet – und überglückliche Mutter. Die Kinder sind eine Verantwortung, die schöner nicht sein kann. Man erfährt eine Liebe, die ich mir so nicht vorstellen konnte. Mit der Liebe zu einem Partner lässt sich das gar nicht vergleichen. Alles fühlt sich viel intensiver an. So intensiv, dass mir das, was davor war, ein bisschen wie Firlefanz vorkommt.

Monica Bleibtreu, an deren Seite Sie in „Abschied. Brechts letzter Sommer“ eine Ihrer ersten Kinorollen spielten, erklärte vor Jahren in einer Laudation: „Birgit verschwendet sich.“ Das Filmfestival Bozen würdigte Sie dieser Tage als eine der „exzessivsten Schauspielerinnen“ der Gegenwart mit einem Ehrenpreis.

Minichmayr: Da geht es um meine Art zu spielen, um die Lust am Sich-Veräußern, am Körperlichen. Ich bin keine zurückgenommene, schüchterne Schauspielerin. Trotzdem, oder vielleicht auch deswegen, liebe ich es aber, ruhigere, subtilere Figuren zu spielen. Als ich mit Schönherrs „Weibsteufel“ so großen Erfolg hatte, bekam ich natürlich viele ganz ähnliche Rollen angeboten – und habe nur die wenigsten angenommen. Man kann das Gott sei Dank auch ein bisschen steuern. Manchmal, gerade nach explosiveren Rollen, hieß es: „Da hast du dich selbst gespielt.“ Da weiß ich nie, was ich damit anfangen soll. Natürlich ist es mein Gesicht, meine Nase, mein Mund. Aber das, was ich sage und tue, das ist die Rolle, es gibt ein Stück oder ein Drehbuch, die Ideen von Regisseuren, Material, mit dem ich arbeite, das ich verarbeite.

Man kann solche Aussagen auch als Kompliment sehen: Es gelingt Ihnen, wahrhaftig und authentisch zu wirken.

Minichmayr: Ja. Aber es negiert die Anstrengung, die Arbeit. Das Bemühen, sich nicht zu wiederholen und nie auf Nummer Sicher zu gehen, ist immer da.

Eine Möglichkeit, sich nicht zu wiederholen, ist es, mit ganz verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren zu arbeiten. Sie haben unter anderem mit Michael Haneke, Martin Kusej und Frank Castorf gearbeitet. Künstler, die bisweilen als schwierig gelten.

Minichmayr: Ich habe nicht den Anspruch auf Einfachheit. Ich achte gar nicht darauf. Ich weiß, dass das unglaublich komplexe und komplex denkende Persönlichkeiten sind. Sie verlangen viel von einem, gerade das macht die Arbeit herausfordernd – und letztlich so erfüllend. Und ich weiß, dass auch ich schwierig sein kann. Überhaupt glaube ich nicht, dass es das gibt, einen einfachen Menschen. Der „einfache Mensch“ ist das viel größere Klischee als das Gerede über die so komplizierten Künstler.

Das Gespräch führte Joachim Leitner