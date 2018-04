Von Philipp Schwarze

Lange Schlangen bilden sich um ein eingezäuntes Areal am Innsbrucker Marktplatz. Menschen warten auf Einlass, während auf der anderen Seite noch eifrig neue Ware angeliefert wird. „Jetzt ist dann Schluss mit der Annahme, jetzt folgt eine halbe Stunde Chaos“, scherzt Ekkehard Allinger-Csollich, Tirols Verkehrsplaner und Klimaschutzbeauftragter. Der Marktplatz wirkt an diesem Tag nach dem Öffnen des Eingangs wie ein Bazar. Drahtesel werden auf der von Radlobby, Pfadfinder Allerheiligen und Stadt Innsbruck organisierten Tauschbörse feilgeboten und begutachtet. Die Preise für Kinder-, Stadt- oder Rennräder reichen von zwanzig bis zu tausend Euro. „Ich weiß schon, welches ich will“, sagt ein Mann am Zaun.

Rad für die Stadt gesucht

Auch Thomas Kocak (31) aus Innsbruck ist vor Ort. „Ich suche ein Stadtrad für den Weg zur Arbeit.“ Unter die Fahrradsuchenden mischt sich auch Innsbrucks Radkoordinator. „So was macht Spaß. Die Radlbörse und auch die Radwerkstatt am Marktplatz, jeden ersten Freitag im Monat, sind gute Gelegenheiten, um ins Gespräch zu kommen“, sagt Helmut Krainer.

Seit 2009 nimmt er in seiner Funktion Wünsche und Kritik auf. „Es ist aber eben nicht alles möglich. Schließlich gilt es, nicht nur die Radfahrer, sondern auch Fußgänger und öffentlichen Verkehr zu berücksichtigen.“ Seit 1982 ist er im Verkehrswesen und begeisterter Radfahrer. Vieles habe sich verbessert. „Wir sind mehrmals zur fahrradfreundlichsten Gemeinde gewählt worden.“

Man habe schon das Gefühl, dass sich etwas getan hat, einzelne Lücken geschlossen wurden, etwa durch die Öffnung der verbreiterten Karwendelbrücke und die Freiburger Brücke. „Aber es fehlt das große Konzept“, sagt Martina Gura von der Radlobby Tirol. Dabei eigne sich Innsbruck durch Lage und Größe generell ideal, um im Flachen vom Zentrum aus in 15 Minuten überall zu sein. „Das erklärt auch den 17-prozentigen Fahrrad­anteil am Verkehr“, sagt sie. Mit Auto oder Bus brauche man oft viel länger, eine Tatsache, der auch Krainer zustimmt.

Helfer in gelber Warnweste

Unterdessen fahren viele bei der Radlbörse, die in Innsbruck zum sechsten Mal stattfand, nach kurzer Zeit mit gebrauchten Fahrrädern davon, andere fachsimpel und beäugen das Preisschild. „Den Preis kann jeder selber festlegen, aber wir beraten natürlich“, sagt Veranstalterin Gura. Robert (35) ist einer dieser Helfer in gelben Warnwesten: Erst hat er jene beraten, die ihr Rad abgegeben haben, jetzt hilft er Suchenden.

„Der Rahmen ist top, das ist ein sehr schönes Radl, es hat aber einen kleinen Achter“, sagt er etwa. Selbst passionierter Fahrradsammler und Reparateur bei der Reparaturwerkstatt „Bikerei“, hat er einen Blick dafür entwickelt. „Wenn die Leute mir sagen, was sie suchen, scanne ich das ab und finde das passende Rad.“

Das größte Problem sei, wenn Leute Räder nehmen, die „fünf Nummern zu groß oder zu klein für sie sind“. Das minimiere den positiven Effekt des Radfahrens. Zu diesem kommt es erst gar nicht, wenn Menschen das Radfahren lieber sein lassen. Ein stetes Ärgernis sind dabei fehlende Abstellplätze. Auch eine Alternative zum Südring fehlt. Beides sieht auch Krainer. „Da reicht nicht ein Filetstück wie die Olympiabrücke. Es entstanden aber neue Radrouten, etwa über die Universitätsstraße und gegen die Einbahn der Dreiheiligenstraße nach Osten. Da gab es viele positive Rückmeldungen.“

154 Fahrräder finden bei der Tauschbörse am Ende einen neuen Besitzer. Eine Zahl, die zeigt, dass Innsbrucker gerne Rad fahren, auch wenn es sich nicht überall leicht rollt. Kocak hat ein Stadtrad gefunden. „80 Euro habe ich bezahlt“, sagt er nach der Probefahrt und fährt. „Räder, die überbleiben, können wieder mitgenommen werden“, sagt Gura. Für alle, die noch nicht erfolgreich waren, gibt es am heutigen Sonntag von acht bis zwölf Uhr in der Cyta Völs noch eine Chance – bis 10 Uhr können Räder abgegeben werden, danach folgt der Verkauf.