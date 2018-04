Innsbruck – Große Bälle mit Tausenden Menschen, Turniere mit vielen hundert Tanzpaaren aus aller Welt oder der Weltrekordversuch im Cha-Cha-Cha mit immerhin 570 Teilnehmern: Tanzschulleiter Ferry Polai bringt die Menschen zusammen und verwandelt dafür mitunter auch die Straße in eine riesige Tanzfläche. Das gilt auch für die nächste Großveranstaltung, den vierten Tag des Walzers, der in diesem Jahr durch Polais Initiative mit dem erstmals in Innsbruck stattfindenden Unesco World Dance Day am nächsten Sonntag wieder viel(e) in Bewegung bringen soll.

Der frühere Profitänzer steht seit Jänner dem World Dance Council – einer Organisation, der 70 Nationen mit rund 230.000 Tanzschulen und über einer Million Tanzlehrer angehören – als Chairman vor. Der Welttanztag wurde vom Internationalen Komitee des Tanzes des Internationalen Theaterinstitutes der Unesco angeregt. Einmal im Jahr soll der Tanz als universelle Sprache gewürdigt werden. Er findet weltweit jedes Jahr am 29. April statt, dem Geburtstag des französischen Tänzers und Choreografen Jean-Georges Noverr­e. Er ist der Gründer des modernen Ballets.

Eine Disco für junge Leute, mittendrin Rock ’n’ Roll, Walzer und Polka und bei Schönwetter beim Haupteingang in der Maria-Theresien-Straße eine weitere Bühne: Wenn es nach Polai geht, sollen in den Innsbrucker Rathausgalerien das Innsbrucker Salonquintett, die Stubaier Freitagsmusik und die gramArtmusik „den Leuten so richtig einheizen“ – von 11 bis 14 Uhr und unter Anleitung der ARGE Volkstanz. Ferry Polai und seine Tochter Julia helfen dabei, die Kenntnisse der Teilnehmenden aufzufrischen – „Walzer in seiner Urform“. Mitorganisatoren sind die Universität Mozarteum Salzburg, die musikalische Ethnologie Innsbruck und der Tiroler Volksmusikverein. (ms)