Achenkirch – Von 3. bis 6. Mai wird die Saison für alle Läufer und diejenigen, die es noch werden möchten, am Achensee eröffnet.

„Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Ist-Situation zu ermitteln und an der eigenen Laufperformance zu arbeiten“, informiert TVB-GF Martin Tschoner. Laktat-Test, Laufstil-Analyse und zahlreiche Trainingstipps von Profi Ben Reszel zählen zum Programm der Lauftage am Achensee. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittener – es sorgt für die extra Portion Spaß am Laufen und macht fit für die kommende Laufsaison.

Expertencoach und Sportwissenschafter Ben Reszel erstellt mit den Teilnehmern Analysen, gibt Techniktipps und hält Vorträge zu Trainingslehre und Ernährung.

Im Mittelpunkt des viertägigen Laufcamps stehen die einzelnen Teilnehmer und ihr Lauf-Level. Der Laktat-Test am ersten Tag ermittelt das persönliche Fitness-Level, auf dem die Trainingsempfehlungen von Trainer Ben aufbauen. Laufstil-Analyse, Lauf-Abc und Funktionelles Training für Läufer tragen den Rest zum individuellen Trainingsprogramm bei – das man jederzeit auch zu Hause umsetzen kann. Die geführten Touren mit den Local Guides führen rund um den Achensee und die schönen Täler der Region. Dabei wird auf unterschiedlichen Untergründen gelaufen, um neben dem Straßenlauf auch den Reiz des Trailrunnings kennen zu lernen. Unterwegs sind die Teilnehmer bei den Läufen mit der neuesten Running Gear, die zum Testen zur Verfügung steht.

Die geführten Touren mit einheimischen Guides führen rund um den Achensee und sorgen für ein facettenreiches Lauferlebnis und deckt mit Asphalt und Schotter sämtliche Untergründe ab. Das Laufcamp ist zudem die ideale Vorbereitung für Läufer, die auch beim Achenseelauf im September teilnehmen möchten.

Die Kosten für das Laufcamp betragen 495 Euro mit Übernachtung/Halbpension. Es kann auch ohne Übernachtung um 285 Euro gebucht werden. Alle Informationen sind unter www.achensee.com zu finden. (TT)