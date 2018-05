Ganz im Zeichen der Musikkapellen steht Kirchberg von morgen Donnerstag bis Sonntag. Insgesamt 18 Musikkapellen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sorgen für musikalische Leckerbissen.

Das Eröffnungskonzert des Musikkapellentreffens wird am Donnerstag um 20 Uhr die Musikkapelle Böttingen beim Musikpavillon am Dorfplatz geben. Am Freitag findet eine musikalische Wanderung zur Hahnenkammbahn statt. Nach der Besichtigung des Starthauses der Streif und der Mausefalle wird der Panoramaweg zurück zur Fleckalmbahn genommen. Anschließend verteilen sich die Musikkapellen auf verschiedene Berggasthöfe und geben ihre Märsche zum Besten. Der Einzug der Musikkapellen führt um 18 Uhr von der Kirche bis ins Ortszentrum. Im Anschluss spielen die Kapellen im Musikpavillon ihre Gastkonzerte. Am Samstag geben die Musikkapellen ab 10 Uhr den ganzen Tag über Konzerte am Dorfplatz.

Der musikalische Abschluss des Musikkapellentreffens geht am Sonntag um 9 Uhr über die Bühne, mit dem Marsch der teilnehmenden Musikkapellen vom Stöckl­feld ins Ortszentrum und dem gemeinsamen Spiel der Märsche „Radetzky-Marsch" und „92er Regimentsmarsch". (TT)