Innsbruck – Besonders hip soll der neue Stadtplan von Jugendliche für Jugendliche sein, den Jugendlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf am Freitag präsentiert hat. Entstanden ist der Stadtplan der etwas anderen Art in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck, der Klasse 5a der HTL Bau und Design in Innsbruck sowie weiteren jungen Innsbruckern. In erster Linie richtet sich das Angebot an junge Urlauber in Innsbruck, aber auch für Einheimische sollen die Insidertipps eine Bereicherung sein.

„Jugendliche wissen am besten, was Gleichaltrige interessiert und welche Fragen sie haben“, erklärte Zoller-Frischauf. „Mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren präsentiert der Jugendstadtplan die Stadt Innsbruck als junge, aktive Kultur- und Sportstadt, die neben den unzähligen Freizeitangeboten auch viele, oft versteckte Highlights zu bieten hat.“

Der Jugendstadtplan zum Downloaden?

Was steckt im Jugendstadtplan?

Vom Flüsterbogen über die Almen der Nordkette, von romantischen Spots für Verliebte bis hin zu angesagten Lokalitäten – knapp 90 verschiedene Insider-Tipps werden beschrieben. Die Texte sind auf Englisch verfasst und zusammengefaltet soll der Stadtplan sogar in die Hosentasche passen.

Mit einem kleinen Augenzwinkern ist die Rubrik „Act like a Local“ zu sehen: Es werden typische Verhaltensweisen, aber auch Innsbruck-typische Klischees thematisiert. Neben einem kurzen Überblick über jährlich wiederkehrende Veranstaltungen werden außerdem wichtige Informationen für Reisende wie Telefonnummern kompakt zusammengefasst.

Der neue Jugendstadtplan kann ab 18. Mai beim InfoEck abgeholt oder angefordert werden (der Postversand ist bis zu 50 Stück kostenlos). Außerdem wird er in jugend- und tourismusrelevanten Einrichtungen in Innsbruck und Umgebung aufgelegt. (TT.com)