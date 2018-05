Kössen – Bereits zum 35. Mal steigt in Kössen das internationale Harley- und Custombike-Treffen. Es zählt zu einem der bedeutendsten Treffen im deutschsprachigen Raum. Während bereits am Mittwoch, 30. Mai, die Anreise der Teilnehmer erfolgt, können am Donnerstag die Motoren noch so donnern – es ist Tracht angesagt. DJ Sepp Wylde ist im Festzelt und im Freigelände zu hören, zudem spielen Live-Bands. Selbstverständlich sind dazu Biker aller Marken und jeder Besucher willkommen.

Der Freitag steht dann unter dem Motto „Rock & Roll & Rockabilly Tag“, zudem erfolgt ab 10.30 Uhr die Aufstellung zur gemeinsamen Ausfahrt auf die Fischbachalm, während es am Samstag auf die Steinplatte bzw. Stallenalm in Waidring geht.

Für besten Rocksound durch die vielen Bands und DJ Sepp Wylde ist gesorgt. Die Gruppen The Dibbs, The Rockin Oldies, Voltage, die AC/DC-Coverband, Schmissig, Se & Sie, Michi Acoustik Rock und Didgeridoo Mascht werden richtig einheizen und die Eventhalle zum Beben bringen. Der Eintritt zur Händlermeile und zu den Abendveranstaltungen ist frei.

Weitere Highlights sind eine Bike-Prämierung, Harley-Custombike, Aussteller, Red Bar, Spendenfahrt „Kaiserwinkl Biker helfen“, Table Dance, Showprogramm, Bikewash, Tattoo & Piercing, Kinderattraktionen, Festzelt, Arco Flugshow. Mit Erfahrung und viel Einsatz ist das Team des Vereins Harley-Davidson Biker Kaiserwinkl bemüht, wieder optimale Bedingungen im Zentrum von Kössen für diese Veranstaltung zu organisieren. (TT)