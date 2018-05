Hall – Der Countdown läuft: Mit dem 12. Raiffeisen Halbmarathon Hall – Wattens geht morgen Samstag die größte Sportveranstaltung der Region in Szene: Insgesamt rund 1000 Teilnehmer werden zu den diversen Bewerben erwartet, etwa 230 Helfer sind entlang der Strecken im Einsatz.

„Hart, aber herzlich“, lautet das Motto des läuferischen Großereignisses: Schließlich ist der Hauptlauf (Start: 16 Uhr) mit 21,9 km etwas länger als ein Halbmarathon, vor allem aber mit etlichen Höhenmetern gespickt. „Früher haben die Leute darüber gejammert“, lacht Rennleiter Heinz Lutz, Obmann des durchführenden Vereins Haller Lauftreff, „heute wird genau das als Besonderheit geschätzt.“ Das gilt auch für den Start- und Zielbereich in der unvergleichlichen Atmosphäre der Haller Altstadt.

Was Lutz auffällt: Der Staffellauf boomt. Viele Läufer würden vom Volkslauf – Start ebenfalls um 16 Uhr in der Haller Bachlechnerstraße – zur Halbmarathon-Staffel (12,6 plus 9,3 km, mit „Übergabe“ in Wattens) wechseln. „Daran sieht man klar, dass das Leistungsniveau bei den Hobbyläufern steigt“, meint Lutz.

Voller Einsatz ist in Hall auch beim Kinderlauf (ab 13 Uhr) und beim Zwergerllauf (ab 12.30 Uhr) zu erwarten.

In Wattens sind Organisationsleiter Josef Schuler und sein Team ebenfalls startklar – zum einen für den Halbmarathon, andererseits für die Kinderläufe, die schon ab 13.30 Uhr durchs Ortszentrum führen. Start ist erstmals beim Musikpavillon. Beim „Wattner Lauffestl“ wartet zudem ein buntes Show- und Bewegungsprogramm, u. a. mit Profisportler Lukas Steiner.

Übrigens: Nachmeldungen sind noch möglich – und zwar heute von 16 bis 20 Uhr sowie am Renntag ab 10 Uhr (bis eine Stunde vor Rennbeginn) in der NMS Europa in Hall. (md)