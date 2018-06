Mayrhofen – Am 9. Juni sind all jene Mädels und Burschen gefordert, die sich für Crossfit, High Intensity Interval Training, Tabata oder Trailrunning begeistern. Denn beim Red-Bull-Almauftrieb gilt es für alle, die sich außerhalb ihrer Crossfit-Box einer neuen Herausforderung stellen möchten, den traditionellen Weg der Kühe vom Tal auf den Berg – quer durch die wunderschöne Ferienregion Mayrhofen-Hippach und das Sonnendorf Brandberg im Zillertal – auf eine völlig neue Art und Weise hinter sich zu bringen.

Bei diesem einzigartigen Bewerb geht es jedoch nicht nur darum, die wunderschöne Strecke auf den Steinerkogel möglichst schnell zurückzulegen, sondern auf eben dieser auch noch herausfordernde Fitness-Challenges zu meistern, bei denen Stroh, Holz und Milchkannen selbst die Härtesten unter der Sonne an ihr Limit bringen werden. Neben den sechs Kilometern und knackigen 600 Höhenmetern warten auch noch sechs außergewöhnliche Challenges, die es wirklich in sich haben, auf die Teilnehmer.

Schon vor dem Start geht es in die erste Aufwärmrunde, beim Hackstock-Nageln im Ortszentrum Mayr­hofen. Gestartet wird mit Heu-Kraxln. Bei der zweiten Station heißt es dann „fest anpacken“, denn beim Baumstammtragen sind die Kraftpakete unter den Teilnehmern gefragt. Weiter geht es zum Wald-Parcours, bei welchem vor allem Geschicklichkeit und Schnelligkeit von großem Vorteil sein werden. Die Box Jumps am Fußballplatz in Mayrhofen sind für viele nicht neu, und wer all das hinter sich gebracht hat, freut sich zu früh, denn beim Milchkandl-Carry heißt es, so richtig schleppen, was das Zeug hält. Und zu guter Letzt wartet nach noch einigen Höhenmetern der Almhütten-Climb auf die Härtesten der Harten. (TT)