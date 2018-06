Tristach – Mächtig, für so manchen Flachländer oft etwas furchteinflößend, türmen sich die Zacken und Türme der Lienzer Dolomiten hoch über dem Lienzer Talkessel.

Seit Jahren sind sie Schauplatz des prestigeträchtigen Dolomitenmannes – eines Teambewerbs für Bergläufer, Gleitschirmflieger, Kanuten und Mountainbiker. Doch nicht nur für dieses Spektakel sind sie weltweit bekannt:

Die Lienzer Dolomiten sind in ihrer Vielfalt ein beliebtes Wander-, Mountainbike- und Klettergebiet – in verschiedensten Schwierigkeitsgraden und weit weniger überlaufen als die Dolomiten im Südtirol.

Unser Tourentipp führt diese Woche dorthin. Genauer gesagt hinauf zur 2260 Meter hoch gelegenen Karlsbader Hütte. Mit Ausgangspunkt beim Parkplatz am Tristacher See (gebührenpflichtig).

Unser Weg führt dabei mit einem Zwischenstopp über die Dolomitenhütte, denn dort laden wir unsere Akkus nach. Richtig gelesen – wir laden unsere Akkus. Denn zur Karlsbader Hütte fahren wir dieses Mal mit einem E-Bike hinauf. Eine Premiere für uns.

Mit dabei: Lokalmatador Werner Zanier. Seinesgleichen ehemaliger Trainer einiger rot-weiß-roter Radsportgrößen, Geschäftsinhaber mehrerer Radgeschäfte und einer der Pioniere überhaupt, was die E-Bike-Szene betrifft. Ein Experte mit dem nötigen Fachwissen und somit genau der richtige Mann für uns.

Treffpunkt mit dem 52-jährigen gebürtigen Steirer mit Wohnsitz in Nußdorf-Debant ist beim Tristacher See. Wir bekommen noch schnell eine kurze und fachkundige Einschulung von ihm, dann geht es los.

Die Anzeige am Radcomputer zeigt auf „Eco“, die geringste Stufe, die wir elektronisch zuschalten können, und wir strampeln rund sechs Kilometer in mäßiger Steigung die Asphaltstraße hinauf in Richtung Kreithof. Von dort weiterhin asphaltiert und in einigen Kehren zur Dolomitenhütte. Erst die letzten Meter vor unserem ersten Etappenziel verlaufen auf Schotter.

Natürlich ist der Kraftaufwand mit dem E-Bike geringer als mit einem herkömmlichen Mountainbike. Aber man muss ehrlich sein: Treten muss man trotzdem, speziell, wenn man mit der geringsten Stufe den Berg hinaufradelt. Doch dafür bleibt uns umso mehr Sauerstoff, um uns über den E-Bike-Boom, den man nicht bestreiten kann, zu unterhalten. Auch wenn viele „normale“ Mountainbiker über E-Bike-Fahrer lästern und noch immer die breite Akzeptanz fehlt, Werner Zanier hat schlagende Gründe, die für ein E-Bike sprechen:

„Unsportliche und vielleicht etwas übergewichtige Menschen haben durch die E-Bike-Revolution Freude an der Bewegung, am Sport und zurück zu neuer Lebensqualität gefunden“, ist nur ein Argument von Werner Zanier. „Zudem kann das Herz-Kreislauf-System viel kontrollierter, effizienter und damit gesünder gesteuert werden“, erklärt uns der Experte. „Man muss nicht immer leiden“, schmunzelt Zanier.

Und zum Thema Unfälle? „Hier wird leider häufig fehlinterpretiert. Es sind generell mehr Radfahrer unterwegs, und gefährlicher, als mit einem ,normalen‘ Mountainbike zu fahren, ist es nicht“, ist Zanier überzeugt. „Das Gewicht spielt beim E-Bike keine entscheidende Rolle und damit können sichere Komponenten bei den Bremsen, Federungen etc. verbaut werden“, fügt er hinzu.

Zurück zu unserer Tour. Halbzeit. Bei der Dolomitenhütte machen wir also eine kurze Rast. Auch deshalb, weil es dort für die unterschiedlichsten E-Bike-Modelle eine Ladestation gibt. Während unsere Akkus kurz laden, kehren wir bei Scarlett und Juraj auf ein Erfrischungsgetränk ein, bevor’s in Richtung Karlsbader Hütte weitergeht.

Anfangs flach, wird es zunehmend steiler. Vorbei an einer Kapelle und eingezwängt zwischen den Türmen und Felsen der Lienzer Dolomiten bringen wir Höhenmeter um Höhenmeter hinter uns und erreichen schließlich nach 1450 Höhenmetern die Karlsbader Hütte. Gigantisch, welches Naturschauspiel uns hier oben geboten wird. Umrahmt und eingebettet von den schroffen Spitzen wie Teplitzer Spitze, Laserzkopf oder etwa dem Seekofel liegt hinter der Hütte, wie von Geisterhand hingezaubert, der tiefblaue Laserzsee. Ein Naturjuwel, Motiv wie aus dem Bilderbuch.

Die Karlsbader Hütte ist allerdings noch geschlossen. Erst am 15. Juni sperren Edith und Rupert Tembler ihre Tore für Biker, Wanderer und Kletterer wieder auf.

Speziell im Sommer ist die Karlsbader Hütte ein begehrter Ausgangspunkt bei Kletterfreaks. Risse, Türme, Kanten und Wände gibt es rund um die Hütte mehr als genug und mit Hüttenwirt Rupert Tembler, selbst Bergführer, ist ein Experte direkt vor Ort.

Für uns ist es an der Zeit, zurück ins Tal zu fahren. Über denselben Weg, den wir nach oben gekommen sind, geht’s bergab in Richtung Dolomitenhütte und von dort weiter zum Parkplatz beim Tristacher See. Natürlich ist dieser Tourenausflug auch als Wanderung oder mit einem herkömmlichen Mountainbike möglich. Man erspart sich allerdings einige Höhenmeter, wenn man mit dem Auto (gebührenpflichtige Mautstraße) bis knapp unterhalb der Dolomitenhütte fährt und von dort hinauf zur Karlsbader Hütte wandert.

Zurück zu unserer Premiere auf dem E-Bike. Uns hat es richtig Spaß gemacht und wir können eine Fahrt mit einem E-Bike nur wärmstens empfehlen. Bei Werner Zanier in Nußdorf-Debant etwa kann man sich E-Bikes ausleihen.

Und wie uns Werner Zanier zum Abschluss der Tour erklärt, entwickelt sich in Osttirol der E-Bike-Boom weiter und weiter. „Es sind 30 weitere Ladestationen in Planung. Davon werden vor allem Hüttenwirte und Gastronomiebetriebe profitieren“, ist Zanier überzeugt.

Dass gerade in Osttirol die E-Bike-Szene wirklich im Vormarsch ist, steht außer Zweifel: Ende September findet in Sillian am Thurntaler nämlich die E-Bike-Weltmeisterschaft für jedermann statt. (flex)