Innsbruck – 100 Tage sind es noch, dann steht Innsbruck ganz im Zeichen des Klettersports. Am Dienstag wurde im Metropolkino vorab das Rahmenprogramm für die Kletter-WM (6. bis 16. September) vorgestellt. Gleich zu Beginn sorgten die Veranstalter für eine Überraschung: Der deutsche Sänger und Produzent Fritz Kalkbrenner wird bei der Eröffnungsfeier am 6. September ein Gratis-Konzert am Marktplatz geben. Dieser bleibt danach als „Climbers Paradise Village“ fester Bestandteil der WM. „Der Marktplatz soll als Treffpunkt von Besuchern, Fans und Athleten fungieren. Ein Gratis-Shuttle bringt die Leute vom Marktplatz zu den Venues, wo die Wettkämpfe stattfinden“, so Markus Schwaiger vom Österreichischen Alpenverein.

Das Motto der Kletter-WM lautet “Climb. Comtogether. Celebrate.“ Unter „Climb“ verstehen die Organisatoren neben den WM-Wettkämpfen auch Veranstaltungen für Besucher und Hobby-Kletterer. So finden drei Boulder-Jams für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt, zahlreiche Kletter-Workshops, Schnupperkurse und ein Familientag der Tiroler Tageszeitung.

Ein „Come Together“ gibt es bei den Filmaufführungen von AlpCon, das Filmfest St. Anton, der großen Kletter-Show, dem Vortrag der Bigwall-Kletterer Babsi Zangerl und Jacopo Larcher und der Bikeshow von Tom Öhler.

Bei zahlreichen Bands und DJs während der WM heißt es dann:„Celebrate“! Unter anderen spielen Restless Leg Syndrome, Heischneida und die Wax Wreckaz. Zusätzlich finden mit dem Climbers Clubbing und der Red Bull Championsparty finden zwei große Partys im Innsbrucker Congress statt.

Abseits vom WM-Trubel bietet der Verein Climbers Paradise Tirol kostenlose Exkursionen, darunter Klettergärten, Klettersteige und Bouldergebiete, Zirben-Cart-Downhill und Canyoning.

„Unser Ziel war es, das bestmögliche Rahmenprogramm für Kletterer und Nichtkletterer anzubieten“, erklärte WM-Geschäftsführer Michael Schöpf die bunte Mischung. (TT.com)