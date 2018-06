Video

Von Harry Potter und Unterhosen: Shawn Mendes bei Carpool Karaoke

Der kanadische Popsänger Shawn Mendes nimmt bei der neuesten Ausgabe von Carpool Karaoke im Wagen von Showmaster James Corden Platz. Die beiden singen einige seiner Hits wie „Theres‘s Nothing Holdin‘ Me Back“, „Mercy“ und „Treat You Better“, reden über Haushaltspflichten und Gründe, sich Unterhosen von Justin Bieber zu kaufen. Der 20-Jährige outet sich schließlich auch als großer Harry Potter-Fan und verwandelt sich zunächst in den jungen Zauberer und später noch in Professor Dumbledore - inklusive weißem Rauschebart. Zum Schluss zeigt Mendes Corden noch im kanadischen Volkssport Eishockey noch die Grenzen auf. Aber seht selbst: