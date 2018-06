Lienz – Das kommende Wochenende steht in Tirol im Zeichen des Herz-Jesu-Feiertags. Auch in Osttirol werden in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni auf Gipfeln und Bergketten die Herz-Jesu-Feuer entzündet. Meist bilden die Lichter ein Muster, etwa ein Herz oder ein Kreuz. Besonders aufwändig sind die Bergfeuer in Kartitsch, wo auch die Häuser entsprechend geschmückt sind. Ab 20 Uhr unterhält die Musikkapelle Untertilliach die Zuschauer auf dem Dorfplatz.

In Lienz sorgt die Wasserrettung für ein besonderes Spektakel. Retter schwimmen mit brennenden Fackeln die Isel hinunter. Start ist am Samstag um 22 Uhr bei der HTL. Am Zusammenfluss von Isel und Drau gehen die Schwimmer wieder an Land. (TT)