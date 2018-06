Von Michael Madaer

St. Johann i. T. – Bereits zum 20. Mal sind heuer im Juni Nachwuchstänzer aus den USA zu Gast in St. Johann. Das freut ganz besonders den Obmann des Tourismusverbandes St. Johann, Josef Grander: „Eine ganz tolle Sache, nachdem die meisten Events bei uns erst im Juli anfangen. Ein Vorrücken auf den Juni ist uns sehr willkommen.“ Immerhin waren in all den Jahren in Summe mehr als 89 Kompanien mit rund 1000 Tänzerinnen und Tänzern für jeweils zehn Tage in Österreich – was für St. Johann rund 17.000 zusätzliche Nächtigungen bedeutete.

Von St. Johann aus absolvieren die Tanzkompanien ihre Auftritte in Innsbruck, Wien, Axams und natürlich St. Johann (22. Juni, 20 Uhr, Hauptplatz). Auch einen Flashmob zusammen mit Schülern des Gymnasiums St. Johann wird es geben.

„,Stars of Tomorrow‘ beruht auf vier Säulen: den Auftritten, dem Sightseeing, den Trainingsstunden mit den Master-Classes und vor allem auch auf dem kulturellen Austausch mit anderen Schülern“, erklärt die Österreich-Verantwortliche für „Stars of Tomorrow“, Almut Schobesberger. Gerade bei Letzterem seien nicht nur Freundschaften, sondern auch so manche Liebschaft entstanden. Vielleicht mit ein Grund, warum die jungen Talente am allerliebsten in St. Johann sind.

Das bestätigt auch Glenda Brown aus Houston (USA), „Grande Dame“ von „Stars of Tomorrow“ und selbst Tanzschulbesitzerin, die schon vor 20 Jahren anlässlich des Innsbrucker Tanzsommers ihren Weg nach Tirol fand.