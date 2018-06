Von wegen Katzenjammer: Garfield macht, was er will. Er frisst alles, was ihm unterkommt, auch den Goldfisch. Er spielt mit den Mäusen Karten, statt sie zu jagen. Den Hund ärgert er und seinen Besitzer Jon treibt er regelmäßig in den Wahnsinn.



Alles scheint für diese Katz' erlaubt — und genau deshalb lieben ihn seine Fans so sehr. „Garfield ist ein Antiheld", sagt sein Erfinder, Zeichner Jim Davis im Interview zum 40-Jahr-Jubiläum. „Er vertei­digt unser Recht, uns vollzustopfen, lang zu schlafen und egoistisch zu sein. Er sagt und tut die Dinge, die wir auch gern sagen und tun würden, kämen wir damit davon."

Garfield ist „frech, fett, faul und philosophisch". Doch er kommt damit durch. Darin liegt das Geheimnis der Katzenliebe: Sosehr wir sie für ihre stolze Eigenheit verfluchen, sosehr lieben wir sie dafür. „Es gibt viele Katzenliebhaber, die mit Garfield sympathisieren, weil ihre Katzen genauso große, fette Chaoten sind", meint Davis dazu.

Der Zeichner muss es wissen, ist er doch selbst auf der elterlichen Farm mit ca. 25 streunenden Katzen in Marion, im US-Bundesstaat Indiana, aufgewachsen. Da dürfte genug Stoff für Geschichten zusammengekommen sein. Und weil er an Asthma litt, musste er viel Zeit im Haus verbringen und brachte sich das Zeichnen bei.

Am Anfang seiner Karriere hatte Davis (72) jedoch eine andere Comicfigur im Sinn. „Gnorm Gnat" nannte er sie — mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, auf der nächsten Seite will Sie schließlich noch ein Quiz herausfordern. Lange Rede, kurzer Sinn: Seine erste Figur lehnten die Verleger ab. Der Witz hätte gestimmt, doch das Tier war kein Publikumsliebling.

Zu viele Hunde und keine Katze

„Dann schaute ich mir Comicseiten genau an und rechnete. Ich sah, dass viele Hunde gut abschnitten. Aber es gab keine Comicstreifen mit Katzen", erzählt Davis. So nahmen die Dinge ihren Lauf und Garfield seine stattlichen, getigerten Maße an.

Am 19. 6. 1978 erschien in gleich 41 US-Zeitschriften das erste Cartoon über den Kater (die deutschsprachige Premiere erfolgte 1984). Bei seiner Geburt, in „Mama Leoni's Italian Res­taurant", verschlang er gleich sämtliche Lasagnen.

So nahm ihn Jon, der fleißige Comiczeichner, unter seine Fittiche — oder eher Garfield ihn. Über die liebenswürdigen Reibereien zwischen ihnen können mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt lachen. Die Comicstreifen werden jeden Tag von über 200 Millionen Menschen in 2400 verschiedenen Zeitungen in 80 Ländern und 40 Sprachen gelesen. Der Kater spielt auch in einer TV-Serie, zwei Filmen und einem Musical mit.



Nicht nur Kinder lieben ihn, doch gerade wegen den kleinen Fans will Davis den Kater nicht altern lassen. Und so darf der 40-jährige Garfield auf ewig jung bleiben, ganz schön frech! (Deborah Darnhofer)