„Carpool Karaoke“

Paul McCartney führt James Corden im Auto durch Liverpool

Pop-Legende Paul McCartney (76) hat TV-Moderator James Corden in einer neuen Ausgabe seines „Carpool Karaoke“ im Auto durch seine Heimatstadt Liverpool geführt. Die beiden besuchten dabei das frühere Elternhaus des Ex-Beatle in der Forthlin Road, in dem er seine Jugend verbracht und Songs wie „She Loves You“ geschrieben hat. Außerdem schauten sie in einem Friseurladen in der Penny Lane vorbei, den die Beatles im gleichnamigen Song besungen hatten. Der knapp 25-minütige Clip gipfelte in einem Überraschungskonzert in einem Pub, bei dem McCartney und Corden am Ende gemeinsam den Klassiker „Hey Jude“ sangen.