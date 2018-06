Russland für Angeber

11 Tipps, wie man richtig Wodka trinkt

Wodka trinken ist in Russland ein echtes Ritual. Es fordert einiges an Sachkenntnis. Bei uns gängige Party-Getränke wie Wodka Orange oder auf Eis sind absolut Tabu. Die in Innsbruck lebende Russin Olga erklärt uns, wie das Nationalgetränk in ihrer Heimat eigentlich getrunken wird.