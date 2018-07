Russland für Angeber

Sieben Dinge, die eine Russin ausmachen

Sind Russinnen tatsächlich so auf ihr Aussehen bedacht? Was schenkt man einer Russin zum Geburtstag und was hat es eigentlich mit dem Lächeln auf sich? Die in Tirol lebende Russin Maria weiht uns in sieben Geheimnisse russischer Frauen ein.