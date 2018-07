Von Evelin Stark

Es gibt derzeit rund 7000 Sprachen auf der Welt – noch: Die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. Sprachwissenschafter rund um den Globus kämpfen um ihr Überleben. Für viele ist es aber schon zu spät. „Wenn Sprachen sterben, stirbt auch das Wissen über die Welt“, sagt Manfred Kienpointner, Linguist an der Universität Innsbruck. Das Artensterben in der Natur hänge eng zusammen mit dem Aussterben von Sprachen, besonders bei Naturvölkern. „Indigene Stämme im Amazonasbecken haben ihr jahrhundertealtes Wissen über Pflanzen und Tiere stets über ihren Wortschatz weitergegeben“, erklärt er.

Sobald es also keine Muttersprachler einer Sprache mehr gebe, gehe dieses Wissen auch verloren. Deshalb gibt es inzwischen Pharmafirmen, die mit indigenen Völkern zusammenarbeiten und sich ein gemeinsames Wissen rund um die Ethnobotanik – Pflanzen als Nutzpflanzen, in der Medizin und im Brauchtum – aneignen und aufbauen.

Identität geht verloren

Doch nicht nur das Wissen über die Natur geht verloren. „Die Sprache ist die Basis der eigenen Identität“, sagt der Linguist. Geht also eine Sprache verloren, weil sie keiner mehr spricht, geht auch die Kultur der Menschen verloren, die sie gesprochen haben. „Wichtig ist hier die Definition: Eine Sprache gilt als ausgestorben, wenn es keine Menschen mehr gibt, die sie als Erstsprache erlernen und sprechen“, sagt Frank Seifart von der Gesellschaft für bedrohte Sprachen. Solange es noch Kinder gebe, die eine Sprache als Muttersprache erwerben, gebe es noch Hoffnung, so Seifart.

Als zweiter Vorsitzender der Gesellschaft liegt dem deutschen Linguisten die Archivierung bedrohter Sprachen besonders am Herzen. Der gemeinnützige Verein hat das Ziel, den Gebrauch, den Erhalt und die Dokumentation bedrohter Sprachen und Dialekte zu fördern. Auch Kienpointner ist Mitglied dieser Gesellschaft.

Warum werden die Sprachen aber immer weniger? „Die so genannten ‚killer languages‘ nehmen immer mehr überhand“, bedauert Kienpointner. Gemeint sind damit die beiden „Kolosse“ Englisch und Chinesisch, die rund um den Globus bei Weitem am meisten Sprecher haben. „Es gibt viele Aspekte, die dazu führen können, dass eine Sprache gefährdet ist oder gar ausstirbt“, sagt Seifart. Früher seien etwa Missionsschulen oft mit schuld gewesen, die den Kindern verbaten, ihre Muttersprachen zu sprechen. „Die Schulbildung ist hier allgemein Thema. In Peru ist Spanisch die Unterrichtssprache, deshalb entscheiden sich oft bereits die Eltern dafür, ihre Kinder in dieser Sprache zu erziehen.“ Ein weiterer, gravierender Grund seien Infrastrukturprojekte.

Wird nämlich der Regenwald abgeholzt, verlieren neben Pflanzen und Tieren ganze Völker ihren Lebensraum: „Die Menschen sind gezwungen, in eine Stadt oder ein Dorf zu ziehen. Dort wird anders geredet und man kann nicht anders, als sich anzupassen“, so Seifart. Deshalb bemühen er und viele weitere Linguisten sich, die noch vorhandenen Sprachen zu dokumentieren.

Mit Notizbüchern, Tonbandkassetten und Videokamera ausgerüstet ist Seifart regelmäßig im Amazonasbecken unterwegs, um mit verbleibenden Muttersprachlern bedrohter Sprachen zu sprechen. Resígaro konnte er vor ein paar Jahren etwa gerade noch aufnehmen und dokumentieren, um zumindest so dafür zu sorgen, dass es die Sprache weiter gibt, obwohl sie inzwischen keiner mehr aktiv spricht.

Konstruierte Sprachen

Als ziemlich genaues Gegenteil des Sprachensterbens könnte man die Entwicklung konstruierter Sprachen in Literatur und Film bezeichnen. In der realen Welt gibt es freilich keine Muttersprachler von Klingonisch, Elbisch und Co., dennoch wächst die Zahl ihrer Sprechenden stetig: „Es ist erstaunlich, dass Leute dafür bezahlen, eine erfundene Sprache zu erlernen, anstatt die bereits existierenden am Leben zu erhalten“, sagt Kienpointner.

Konstruierte Sprachen sind Sprachen, deren Wortschatz, Grammatik und Phonologie bewusst entwickelt wurden. Lange bevor die Killersprache Englisch die internationale Sprache der Medien, Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunikation und Bildung wurde, waren viele Linguisten davon überzeugt, dass die Welt eine internationale Sprache brauche. Die bekannteste konstruierte Sprache, die weltweit Frieden schaffen sollte, ist „Esperanto“.

Fiktionale Sprachen werden mehr und mehr für Fantasy-Literatur, Science-Fiction-Filme und Videospiele entwickelt, denn sie geben den fiktiven Welten einen zusätzlichen Hauch von Realismus. Fans lernen sie ehrgeizig.