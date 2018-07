Ischgl — Gschmackiges Jubiläum: Fünf Sterneköche, fünf Genussrouten, fünf Berghütten im Paznaun und fünf kreative, von Sterneköchen interpretierte Hüttengerichte. Am Sonntag eröffnete „Jahrhundertkoch" Eckart Witzigmann zum zehnten Mal den „Kulinarischen Jakobsweg".

Besucher erlebten die diesjährigen Starköche Heinz Winkler, Harald Wohlfahrt (beide Deutschland), Sven Wassmer (Schweiz), Michael Wignall (Großbritannien) sowie Arabelle Meirlaen (Belgien) in bester Laune beim Wandern zu ihren Patenhütten und beim Show-Cooking der speziellen „Hütten-Kreation". Die von ihnen interpretierten, bodenständigen Gerichte aus regionalen Zutaten stehen ab sofort auf den jeweiligen Hütten-Speisekarten (Almstüberl in Kappl, Jamtalhütte in Galtür, Ascherhütte in See, Heidelberger Hütte in Ischgl, Friedrichshafener Hütte in Valzur) und können bis 4. Oktober verkostet werden.

Wer alle Gerichte an einem Ort probieren will: Am 19. August werden auf der Ascherhütte beim Sommerfest des Kulinarischen Jakobswegs noch einmal alle fünf Sternekoch-Kreationen präsentiert. (TT.com)