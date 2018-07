Los Angeles, Hollywood – Der „Hollywood“-Schriftzug in den Hügeln von Los Angeles ist eine beliebten Touristenattraktionen der Westküstenmetropole. Nach den Vorschlägen des Filmstudios Warner Bros. könnte bald eine Seilbahn den bisher umständlichen Weg über kurvige Straßen zu der Sehenswürdigkeit erleichtern.

Das Studio unterbreitete der Stadt Pläne, Besucher mit einer mehr als 1,6 Kilometer langen Seilbahn zu dem berühmten Wahrzeichen zu befördern, wie die „Los Angeles Times“ am Dienstag berichtete. Seit langem beschweren sich Anrainer in dem Hügelgebiet über wildes Parken und Verkehrsbehinderungen durch Besucher in Reisebussen, die zu den Buchstaben pilgern. Durch Navigationshilfen finden immer mehr Touristen den Weg zu den 13 Meter hohen Buchstaben, einer beliebten Selfie-Kulisse.

Ein Projektmanager von Warner Bros. teilte der „Los Angeles Times“ mit, dass man eine umweltverträgliche Lösung im Einklang mit der Stadt und der Nachbarschaft suche. Die Kosten für das Projekt - aus der Kasse des Studios gezahlt - werden auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Die Gondelfahrt vom Firmensitz in Burbank zu einem geplanten Besucherzentrum und Aussichtspunkt soll etwa sechs Minuten dauern. Die Genehmigung und der Bau des sogenannten „Hollywood Skyway“ könnten mehrere Jahre dauern.

Der Schriftzug, der zunächst „HOLLYWOODLAND“ geheißen hatte, war 1923 als Werbegag einer Maklerfirma für Grundstücke in den unbewohnten Hügeln aufgestellt worden. In den späten 40er-Jahren wurde die Konstruktion saniert und die letzten vier Buchstaben abmontiert. (APA/dpa)