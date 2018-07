Die Freude an der Musik lockte auch heuer 65 Zillertaler zu den Jungbläsertagen ins Zeller Schulzentrum. Drei Tage lang bildeten sich die Acht- bis 15-Jährigen im Ensemble- bzw. Orchesterspiel und bei Marschierproben weiter. Von der Posaune, Trompete, Tenorhorn, Klarinette bis hin zur Flöte oder dem Flügelhorn waren jede Menge Instrumente zu hören. Besonders die Marschierproben unter der Stabführung von Emanuel Sporer kamen gut an. Neben der Musik stand auch Sport als Ausgleich am vielseitigen Programm. Zudem schwangen die jungen Blasmusikanten auch das Tanzbein und hatten bei Rhythmusübungen jede Menge Spaß, während das Taktgefühl verbessert wurde. Was sie alles gelernt haben und wie viel Talent in ihnen steckt, zeigten die jungen Musiker bei einem gelungenen Abschlusskonzert. (TT)