Von Helmut Mittermayr

Lechaschau — „Zefix!" Es gab am Sonntag nur eine Stelle beim Bundesmusikfest in Lechaschau, an der mit Selbstkritik nicht gespart wurde — direkt am Ende des Marschmusikwertungsspiels beim Abtreten. Amüsiert verfolgten gerade fertig gewordene Musikanten, dass es den nachfolgenden Kapellen genau gleich wie ihnen ergangen war. Kaum war die Spannung abgerissen, entlud sich der Ärger über die vermeintliche Nichtperfektheit in Flüchen. Dabei waren die allermeisten Kapellen ganz im Gegenteil bravourös aufgetreten, was sich in den hohen Punktezahlen widerspiegelte, die von den Bewertern vergeben worden waren. Horst Pürstl, Obmann des Außerferner Musikbundes, war dann auch voll des Lobes: „Das Niveau der 39 Kapellen war ausgezeichnet. Das Fest, das Größte seiner Art in Tirol, wurde von Michael Schweiger und Johann Ostermann und allen Helfern und Helferinnen ausgezeichnet organisiert und durchgeführt. Und alles verlief friedlich, was auch gar nicht so selbstverständlich ist."

Während Frankreich und Kroatien in Moskau noch dem Ball nachjagten, lagen sich die Musikanten der MK Grän schon in den Armen. Denn der Titel ging an den Fuß des Aggenstein. Die Gräner hatten in der höchsten Spielklasse D gegen 14 Mitbewerber mit 93,11 Punkten den Sieg errungen. Wie Frankreichs Fußballer könnten nun auch die Gräner einen zweiten Meister-Stern am Revers anbringen, waren sie doch schon im vergangenen Jahr als Sieger vom Asphalt gegangen. Übrigens stand auch der ausgelassene Siegerjubel der Gränerinnen und Gräner jenem der Kicker der Équipe Tricolore um nichts nach, wie ein Video aus dem Festzelt beweist.

Weit knapper als die Kroaten in Russland wurde Pinswang „Vizeweltmeister". Nur 0,2 Prozentpunkte (92,94) lagen sie hinter dem Sieger aus dem Hochtal. Niederau aus dem Tiroler Unterland erreichte mit 91,82 Punkten Platz drei. Enge Bande zu den Nachbarn: Fünf Gastkapellen gesellten sich aus dem Allgäu hinzu. Stellte das Außerferner Bundesmusikfest mit 40 Kapellen schon die mit Abstand größte Marschmusikbewertung Tirols und wahrscheinlich auch Österreichs dar, so gibt es in Kürze im Allgäu einen Aufmarsch mit doppelt so vielen Teilnehmern.

In der Klasse C mit 18 antretenden Kapellen setzte sich Elbigenalp (93,06) vor Bichlbach (92,20) und Musau (91,93) durch. Häselgehr (91,59), Lähn (88,93), Nesselwängle (88,18) lautete die Reihenfolge der besten drei in der Klasse B.

Nur Namlos hatte kurzfristig absagen müssen. Zu viele erfreuliche Ausfälle — Musikantennachwuchs ist „unterwegs" — hatten die Kapelle dezimiert. Gespielt haben trotzdem die meisten Namloser, waren sie doch bei anderen Kapellen eingesprungen. Wie all die Jahre waren auch in Lechaschau wieder „Läufer" auszumachen, die an den Start zurückjoggten und gleich noch die Tracht wechselten. Sie halfen befreundeten Kapellen aus, alle Instrumente zu besetzen.

Veranstalter Lechaschau marschierte wie üblich als Eröffnungskapelle und zeigte gleich hohe Flexibilität. Als ihnen die Rettung mit Blaulicht auf der gesperrten Hauptstraße folgte, unterbrachen sie ihr Spiel, machten kurz für das Einsatzfahrzeug Platz und setzten fort, als ob nichts geschehen wäre.