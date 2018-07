Von Evelin Stark

Vor gar nicht allzu langer Zeit war er noch unbekannt in unseren Breitengraden. Da war der grüne Traum vom Pflanzenzaun noch Realität. Dann aber wurde der Buchsbaumzünsler zum ersten Mal in Deutschland gesichtet, wo er sich anscheinend gleich wohlfühlte. Wie ein Serienkiller nahm er sich einen grünen Busch nach dem anderen vor.

Seine Reise nach Österreich trat der Schmetterling wohl 2009 an, wo er erstmals in Vorarlberg herumflatterte. Inzwischen treibt der Falter in ganz Österreich sein Unwesen. Der abgefressene, von Spinnweben überzogene Buchs-Albtraum hat begonnen.

Der Buchsbaumzünsler aus Japan und hat ein einziges Opfer: den Buchs. Der Schmetterling vermehrt sich zweimal im Jahr, wobei er sich derzeit gerade in der zweiten Periode seines Jahreszyklus befindet. „Der Buchsbaumzünsler legt seine Eier bodennah in Gespinste, wo sie geschützt und kaum sichtbar sind“, sagt Lena Etthöfer, Geschäftsführerin der Berufsvereinigung der Tiroler Gärtner.

Die aus den kleinen gelben Eiern schlüpfenden grünen Raupen durchlaufen sechs Stadien, wobei sie zuletzt bis zu fünf Zentimeter Größe erreichen und dem Buchsbaum an den Kragen gehen: „Das Schädliche beim Buchsbaumzünsler ist nur die Raupe“, sagt Manfred Putz, Geschäftsführer der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine. Er selbst habe das Ausmaß des Schadens, den der Zünsler anrichten kann, lange Zeit unterschätzt. „Seit 2016 spüren wir es massiv. Der Buchsbaumzünsler taucht auf einmal invasionsartig auf und zerstört einen Buchs nach dem anderen.“

Raupen sind die Täter

Die Raupen des Falters sind also die Verbrecher dieses Krimis. Sie leben in lockeren Gespinsten und fressen an den Buchs-Blättern – bei starkem Befall kann dies bis zum Kahlfraß gehen. „Wenn kein Blattgrün mehr da ist, kann die Pflanze nicht atmen“, erklärt Etthöfer. Die Raupen sind laut der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) „in der Lage, ihre Wirtspflanze vollständig zu entlauben und dadurch zum Absterben zu bringen“. Vom gesunden grünen Busch zur abgefressenen Leiche liegen oft lediglich zwei Tage, ergänzt Etthöfer.

Was also tun gegen den Horror in Grün? „Als ersten Schritt empfehlen wir, alle Raupen vom Buchs zu klauben und die Puppen mit einem starken Wasserstrahl auszuspritzen, und das regelmäßig“, so Putz. Unbedingt zu beachten sei, die Tiere nicht in den Kompost oder Ähnliches zu werfen, sondern in einen Plastiksack zu packen und zu entsorgen. Dasselbe gelte für zerfressene, abgestorbene Pflanzen, so AGES.

So bringt man ihn weg

Lebt die Pflanze noch, besteht aber Hoffnung: Das Tier zu bekämpfen, macht am meisten Sinn, wenn die Jungraupen frisch aus den Eiern geschlüpft sind. „Es gibt ein biologisches Mittel namens Xentari, das man ab April monatlich bis zum Frost anwenden sollte“, erklärt Putz. Wichtig beim Spritzen sei immer, das Mittel unter hohem Druck auszubringen. Xentari wirkt mit Hilfe eines Bakteriums, das die Zünslerlarven befällt und eine Art Appetitlosigkeit auslöst. Die Raupen sterben ab.

Die Bedrohung ist damit aber längst nicht abgewandt: „Wenn der Nachbar bereits einen Befall des Schädlings hat, ist die Gefahr groß, dass er auch im eigenen Garten landet“, sagt Fanni Littsey von Claudias Blumenzauber in Vomp. Eine gute Alternative sei es, sich eine andere Pflanze anzuschaffen. „Wenn kein Buchs mehr da ist, stirbt der Zünsler automatisch auch aus“, so Etthöfer. Mit seinen eigene Waffen schlagen nennt man das dann wohl.