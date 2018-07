Oetz – Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr steht am Oetzer Zentrumsparkplatz wieder das Nivea-Familienfest mit einem 15-Stunden-Showprogramm an. Auch 2018 geht der Spendenerlös der Glücks­tombola an SOS-Kinderdorf.

Lukas & Falco, die Gewinner des „RTL Supertalent“, werden auch heuer gemeinsam mit dem Magier und Moderator Flo Mayer an der Seite von Robert Steiner durch das Programm führen. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Bluatschink. Für die kleinsten Gäste sorgen „Kasperl & Co.“ für Abenteuer. Abschließend schauen auch die Hauptdarsteller aus „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ am Oetzer Zentrumsparkplatz vorbei.

Es gibt auch wieder jede Menge Action an der frischen Luft: Im rund 1000 m² großen Bewegungsbereich laden zahlreiche sportliche Stationen zum Ausprobieren ein. (TT)