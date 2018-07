Wie Ihr Bruder sind auch Sie Vollblutmusiker. Gibt es eine nette Familienanekdote, wie Sie beide zur Musik gekommen sind? Nein, eigentlich nicht. Wo das Interesse an der Musik herkommt, ist eigentlich schwer in Worte zu fassen. Aus einem Sammelsurium an Emotionen und Erfahrungen hatte sich einfach der Wunsch entwickelt, sich über Musik auszudrücken. Irgendwann war ich mir sicher, dass das über Bildhauerei oder Malerei nicht funktioniert, sondern eben über Musik.

Ihre musikalischen Wurzeln liegen bekannterweise aber im Hip-Hop. Ja, auch. Ich sage jetzt mal „unter anderem“. Ich bin da nicht so eingefahren, was Grenzen angeht. Ich fand vor allem auch die Produktionsweise im Hip-Hop interessant. Sobald man selbst produziert, erkennt man, dass Hip-Hop und Techno eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Produzierenderweise macht hier nur noch die Geschwindigkeit und der Drum Beat, den Unterschied.

Entsteht ein Song von Ihnen also demnach ähnlich wie ein Hip-Hop-Song? Meine Tracks entstehen in jedem Fall nicht alle auf die gleiche Weise. Es gibt kein Rezept oder eine bestimmte Vorgehensweise. Am wichtigsten ist der Impetus, der jedes Mal neu sein muss. Die Kompositorik läuft über die Harmonien, sobald die zueinander funktionieren, bekommt der Song ein Wesen. Fix ist, die Tracks entstehen im Studio und nicht etwa beim Klimpern am Klavier. Also ehrlich gesagt eine sehr technische Herangehensweise.

Das aktuelle Album „Drown“ weist doch ein paar Neuigkeiten auf. Immerhin fehlt Ihr charakteristischer Gesang dieses Mal ganz. Genau, das unterscheidet das Album sicher auf den ersten Blick von den früheren. Das ist aber aus einem natürlichen Prozess heraus entstanden. Bei der Albumsession hat sich der Gesang einfach nicht aufgedrängt. Auch, was den Text betrifft. Da hätte ich mich zu sehr verbogen, wenn ich es erzwungen hätte. Glücklicherweise kann sich die elektronische Musik auch ohne Vocals ausdrücken. Die Musik steht dann einfach für sich selbst. Das soll aber nicht heißen, dass es in Zukunft nicht wieder eine Platte geben wird, bei der auch Gesang und Text eine Rolle spielen werden.

Die Kooperation mit Ihrem Bruder Paul Kalkbrenner, „Sky and Sand“ von 2008, ist eines Ihrer erfolgreichsten Projekte. Gibt es auch in dieser Hinsicht Pläne für eine weitere Zusammenarbeit? Pläne haben wir eigentlich nicht. Wir sind beide im Moment gut ausgelastet. Demzufolge drängt sich das aktuell nicht auf. Wenn wir Lust auf eine Kooperation haben, gibt es sicherlich die Möglichkeit, etwas zu realisieren.

Welchen Trend verfolgt die elektronische Musik Ihrer Meinung nach aktuell? Ich glaube nicht, dass man hier von bestimmten Trends sprechen kann. Es gibt immer wieder mal Highlights, die auffallen, sonst entwickelt sich alles relativ flüssig. Anfang der Nullerjahre hörte man überall Minimal, eine sehr skelettierte Ausformung der elektronischen Musik. Danach folgte so eine Art Chicago House Revival – die „Trends“, wenn man sie so nennen will, kommen in Sinuswellen. Der große Fluss der elektronischen Musik wird damit bereichert. Immer wieder gibt es auch Künstler, die hervorstechen; die so besonders sind, dass man eine eigene Schublade für sie erfinden müsste.

Lässt man sich von solchen Kollegen inspirieren? Natürlich hört man viel von anderen. Das bringt der Job mit sich. Aber man entwickelt im Idealfall eine eigene musikalische Signatur, das heißt, man möchte sich gar nichts von Kollegen abschauen.

Man kennt sich aber unter­einander. Sie waren immerhin lange auch Musikjournalist. Seit knapp zehn Jahren habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Wenn sich einmal Raum dafür ergibt, könnte ich es aber wieder machen. Ich kann mir aber vorstellen, die Branche hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Solange mache ich eben weiter Musik und lasse mich lieber kritisieren.

