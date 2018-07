Innsbruck – In den Tiroler Badeseen kann bedenkenlos geschwommen werden. Auch die dritte Untersuchung in diesem Jahr belegte die ausgezeichnete Wasserqualität vom Thiersee bis zum Heiterwanger See.

Im Rahmen der EU-Badegewässerüberwachung werden im ganzen Land fünf Mal pro Badesaison 28 Seen überprüft. „Gemessen wird die Belastung der sogenannten Indikatorkeime, um fäkale Verunreinigungen auszuschließen. Außerdem werden pH-Wert, Sauerstoffsättigung und Sichttiefe ermittelt“, berichtet die zuständige Expertin des Landes Ruth Friehe-Leitl. Sogar im Sommer beträgt die Sichttiefe in den Tiroler Badeseen bis zu fünf Meter. Sie liegen, was die Wasserqualität betrifft, somit auch im Hochsommer im europäischen Spitzenfeld. (TT.com)