Das 27. Internationale Straßentheaterfestival Olala hat Lienz und seine Gäste bereits im Sturm erobert. Heute Nachmittag macht nicht nur alpenländischer Wahnsinn in Matrei Station. Von 16 bis 19 Uhr wird es am Rauter Platz bunt.

Alpenländischen Wahnsinn mit Alphorn, Rucksack und eventuell auch Kühen verfrachtet nämlich This Maag aus der Schweiz ins Marktle. Die deutsche Stelzentheatergruppe Oakleaf wandelt in phantasievollen Kostümen als Gruppe riesenhafter Wassertiere auf bekannten Matreier Pfaden. Dagegen benötigen die Zuseher beim Japaner Eisuko Saito ein sehr wachsames Auge. Als „ACE-K Ninja Man" verschmelzen bei ihm Kunst, Tradition und Spieldrang zu einer fesselnden Show, die wahrlich nur ein echter Ninja beherrschen kann. Sein Landsmann Miyam zeigt ebenso rasantes Tempo und zaubert nicht nur mit Jonglierringen magische Muster in Luft.

Der „Taubenjäger" Shiva Grings aus Irland improvisiert und spielt unberechenbar, komisch und subtil mit der Welt, die ihn gerade umgibt. Jeder Ort, das Publikum, sogar die Tauben, wenn sie sich um ihn bewegen, werden in seine Show miteinbezogen. Eine zweite Stelzengruppe, die Compania teatrale teatrop aus Süditalien, will unsere Blicke, unser Gehör und unser Herz wecken, wenn der „Minister der Zeit" Statuen in tanzende Wesen verwandelt. Mit berauschender Spielfreude jagt die durstige, neun­köpfige spanische Always Drinking Marching Band kraftvolle Bläsersätze durch die Straßen. Morgen macht Olala in Innichen Halt. (bcp)