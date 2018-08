Itter – Es sind die besonderen Momente, welche dem Leben die Würze geben. Einen Sonnenaufgang in den Bergen zu erleben, ist so ein spezieller Moment. Eine gute Gelegenheit, einen dieser Sonnenaufgänge zu erleben, gibt es am Sonntag, den 5. August, in Itter. Zum achten Mal findet die Sonnenaufgangswanderung auf die Kraftalm statt. Treffpunkt ist um 4 Uhr am Dorfplatz.

Dann erfolgt der Aufstieg mit zwei Wanderführern. Den Abschluss der Wanderung bilden eine Morgenandacht und natürlich ein Frühstück, welches die Wirtsleute der Kraftalm speziell für die Wanderer anbieten. Eine Anmeldung ist nötig unter: Infobüro Itter 057507 7200 oder itter@hohesalve.com. (TT)