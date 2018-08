Innsbruck – Unter goldenem Konfettiregen und sengender Sonne fuhr Georg Morianz gestern seine Braut Claudia Zimmermann in einer Corvette C1, Baujahr 1956, zum Standesamt in Innsbruck. Hunderte Schaulustige bejubelten den roten Flitzer mit der Nummer 14 und die Verlobten. „Total cool und außergewöhnlich“, strahlte Claudias Tochter Theresa. „Sie haben das Auto erst seit zwei Monaten.“

Gemeinsam mit 86 weiteren Oldtimer-Fahrern nahm das Duo an der 20. Ötztal Classic teil. Organisiert wurde die dreitägige Veranstaltung vom Ötztaler Oldtimerclub. 356 Kilometer quer durch Tirol spulten die Teilnehmer in ihren wertvollen Porsches, Renaults, Fords oder Fiats ab. Am gestrigen Samstag steuerten sie ihre Autos über das Kühtai und Sellrain in die Altstadt von Innsbruck. Durch die fotografierende Menge bahnten sich auch Eduard Pümpel und seine Frau Karina aus Imst den Weg. Ihr MG B GT gehört seit vier Jahren quasi zur Familie. Karinas Vater ist für die Wartung und Pflege des britischen Prachtstücks zuständig. Schließlich mussten vor dem Start alle Fahrzeuge in den TÜV. „Baujahr 1967, genau wie ich“, erklärte Pümpel an den roten Oldtimer gelehnt. Garagen-Dasein fristet der aber nicht: „Wir fahren damit auch zum Eisessen.“

Die Startnummer 53 prangte auf dem blitzblauen VW Käfer von Harald und Kathrin Höpperger aus Rietz. „Er ist seit 1972 in Familienbesitz, hat 43 PS und verfügt nur über vier Schalter. Total unkompliziert“, schwärmt sein Besitzer, selbst Mitglied im Ötztaler Oldtimerclub und selbsternannter Autofetischist. Seit Jahrzehnten begleitet der Käfer die Familie mit auf Ausflüge. „Ich fahr’ damit aber auch ins Büro“, schmunzelt Kathrin.

Am Abend ging’s für die Fahrer über das Seefelder Plateau zurück nach Oetz. Von 225 PS auf Touren gebracht: Georg Morianz und Claudia Zimmermann als frischgebackene Eheleute. (ksi)