Höfen – Beschwingter Start mit der Ka-8 in die Lüfte vom Flugplatz in Höfen. Der Segelflieger (Bild) stammt aus den 1950er-Jahren und wurde vom Segelflugverein Außerfern liebevoll restauriert. Alle 45 Mitglieder des Vereins hatten bereits das Vergnügen, mit der Ka-8 abzuheben. Das Besondere an dem Modell ist das Cabrio-Feeling – das Bewahren eines kühlen Kopfes ist somit auch bei hitzigen Flügen sichergestellt. „Das Gefährlichste am Fliegen ist die Autofahrt zum Flugplatz“, witzelt Christian Senn, Obmann des Vereins. Dennoch ist jeder Flieger gefordert, sein fundiertes Wissen über Meteorologie einzusetzen, um den „Hochmut“ zu bewahren und den Fall zu vermeiden. (cev)