Ein ungewöhnlicher Tross bewegt sich dieser Tage durch Tirol, Vorarlberg und die Schweiz. Vier Haflinger-Zweiergespanne mit Kutschern aus der Schweiz und dem Elsass bewältigten am Dienstag von Dalaas kommend den Arlbergpass und trafen in Strengen ein. Dort organisierte Christian Traxl den Vierbeinern eine Unterkunft und das Futter. Die Hitze machte den Kutschern und den Pferden schwer zu schaffen. „Am Weg zum Pass mussten wir anschieben und Pausen einlegen", berichtete ein Kutscher. Gestern Mittwoch ging es ins Obergricht — auf der Via Claudia entlang zum zweiten Tirol-Stopp in „Manni­s Ranch" in Pfunds. Heute Donnerstag wird die Gruppe die Schweizer Grenze überqueren, Etappenziel ist Ardez im Engadin. Gestartet waren die Gespanne im schweizerischen Grabs, wo die Gruppe nach zehn Tagen und 370 Kilometern Wegstrecke am Mittwoch nächster Woche wieder eintreffen soll. (psch)