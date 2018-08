Zigarettenstummel

Stoppt die Verstummelung der Landschaft!

Der Umwelt zuliebe begann ein Spanier vor zwei Jahren in Barcelona Zigarettenstummel aufzuklauben. Mittlerweile hat er mit seiner Aktion „No más colillas en el suelo“ Mitstreiter in vielen Ländern der Welt gefunden. Auch in Innsbruck lohnt sich ein Blick auf den Boden – und sich zu bücken.