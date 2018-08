Von Philipp Schwartze

Zu faul, zu respektlos und überhaupt, diese „Jugend von heute“ wird es doch garantiert zu nichts bringen, die Welt wird den Bach runtergehen. Es gibt wohl kaum jemanden, der beim Aufwachsen noch keine dieser stammtischähnlichen Parolen gehört hat. Kritik an der Jugend scheint es immer zu geben – ja geradezu zu brauchen.

Bereits der griechische Denker Sokrates – bekannt für seine zahllosen Aussprüche – soll sich mehr als 400 Jahre vor Christus am „Jugend-Bashing“ beteiligt haben: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.“ Ob dieser Glaube an einen gesellschaftlichen Niedergang wirklich aus dem Mund des Griechen kommt, ist aber umstritten. Fest steht dagegen: Das Schimpfen auf die Jugend hat lange Tradition, reicht von den Griechen über die Römer, das Mittelalter bis in die Moderne. Das liegt vor allem daran, dass Menschen seit jeher in Gruppen – in diesem Fall Altersgruppen, also Generationen – denken.

Zumindest bis jetzt, wie der Innsbrucker Soziologe Bernhard Weicht erklärt. „Generationen sind wichtig, weil man sich vorstellen kann, dass sie ähnliche, größere Entwicklungen durchlebt haben, etwa die Nachkriegsgeneration oder jene, die den Fall der Berliner Mauer erlebt hat“, sagt er. Doch die heutige Jugend ließe sich schlechter als einheitliche Gruppe sehen, zu verschieden seien die Lebensentwürfe geworden.

Das kümmert die „Schimpfer“ allerdings wenig. „Wenn man sich einer Generation zugehörig fühlt, bestätigt man das, indem man sich von anderen abgrenzt“, sagt der Soziologe. Und am leichtesten ist dabei die Jugend, denn sie steht für Neues, für Veränderung – vieles, was frühere Generationen nicht mehr verstehen können, weil es etwa das Internet in ihrer Jugend gar nicht gab.

Das bereitet ihnen Sorge, sie haben Angst vor der Jugend und um die Jugend. Der US-Soziologe David Finkelhor hat dafür einen eigenen Begriff eingeführt: Er spricht von „Juvenoia“, einer Kombination aus „juvenil“ und „Paranoia“.

„Es geht um die übertriebene Besorgnis vor dem Effekt, den soziale Veränderungen auf Kinder haben“, so Finkelhor. „Wir ziehen gerne den Schluss, dass es schlecht um unsere Kinder steht. Und dass das wiederum unserer Gesellschaft schaden wird“, sagt der Mann, der an der Universität New Hampshire über Jugendschutz forscht.

Hinzu kommt laut Weicht eine Nostalgie, die viele verdrängen lässt, dass sie selbst einmal jung waren und für ihre Lebensweise kritisiert wurden. „Man bezieht sich auf etwas, das eine gewisse Sicherheit gegeben hat, egal, ob die Situation wirklich so stattgefunden hat“, sagt Weicht. Das führt zur paradoxen Situation, dass die Beschimpften ein paar Jahrzehnte später dann selbst zu Schimpfern werden. „In vielen Fällen ist das weniger Kritik an den Personen selbst, als vielmehr Kritik an den aktuellen Verhältnissen“, sagt Weicht. Etwa die aktuelle Zeit von Internet und Smartphones. „Vor einigen Generationen hätte man gehört, die sind nur noch interessiert am Fernsehen, davor nur an Büchern. Das sind Abgrenzungen, weil das bestimmte Zeitgeisterscheinungen sind, die man kritisch sieht.“

Sinnvoller als das Jammern über die Jugend und die aktuelle Zeit wäre der Dialog. „Viel interessanter ist es, dem, was dahintersteckt, nachzugehen. Darüber zu sprechen, was Sorgen macht oder warum man etwas ablehnt“, sagt Weicht. Die lange Geschichte der „Jugend-von-heute“-Tiraden wird aber kaum abreißen. Der große Trost: Bisher haben die düsteren Szenarien über die Zukunft nie der Wahrheit entsprochen.