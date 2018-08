Von Matthias Christler

Ein mächtiger Apfelbaum wirft im großen Garten der Kreuzschwestern in Hall einen langen Schatten. Ein laues Lüftchen weht darunter. So könnte er ausgesehen haben, der Baum, unter dem Isaac Newton der Legende nach 1666 saß, in einem stillen Moment, als ein Apfel zu Boden fiel und ihm die Idee zum Gravitationsgesetz durch den Kopf schoss. Ein herrlicher Baum, oder nicht? Gregor Semmelhofer schaut kurz hin: „Den kann man nicht mehr erziehen, nur noch erhalten“, schüttelt er den Kopf und bringt die Besucher, die mehr über seine nicht ganz alltägliche Freizeitbeschäftigung wissen wollen, zu anderen viel jüngeren Apfelbäumen.

Schnurgerade wachsen diese in zwei Reihen nahe einer Steinmauer. Gesetzt von Baumwärtern wie Gregor Semmelhofer. Der 41-jährige Thaurer nimmt eine weiße Schnur und bindet sie um zwei Äste eines Apfelbaumes, beide nicht dicker als ein kleiner Finger. „Einen Baum muss man erziehen, wie kleine Kinder“, lächelt er. Er meint damit, dass er die Äste so positioniert und zum richtigen Zeitpunkt schneidet, damit sie in die richtige Richtung wachsen und das Obst an leicht erreichbaren Ästen wächst.

Gut für Pflanze und Mensch

Das ist es, was Baumwärter nämlich tun: Sie behandeln den Baum so, dass es gut für ihn ist und gut für den, der hin und wieder etwas davon abhaben will. Das unterscheidet die Fachausbildung des Baumwärters auch vom Gärtner. Der pflanzt einen Baum und überlässt ihn dann dem Besitzer. Die Mitglieder vom Tiroler Baumwärterverband, dessen Obmann Semmelhofer seit heuer ist, unterstützen vor allem die Obst- und Gartenbauvereine mit ihrem Fachwissen.

Bei einer Festveranstaltung vor einigen Wochen wurden 34 neue Baumwärter aufgenommen und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger bedankte sich für alle, die dieses alte Handwerk weiterleben lassen: „Ihr seid der Dreh- und Angelpunkt für Anliegen im Hausgarten und habt damit eine große Verantwortung für unsere Kulturlandschaft.“

Eher eine Schnapsidee

Große Worte für eine fast vergessene Tätigkeit. Bei Semmelhofer war es jedenfalls kein Apfel, der ihm auf den Kopf fiel, und plötzlich war da die Idee, Baumwärter zu werden. Es war sozusagen eine „Schnapsidee“, verrät der 41-Jährige. „Ich wollte meinen eigenen Schnaps brennen und mir war dabei wichtig, von Grund auf zu wissen, wie Obst gut gedeiht.“

Um Baumwärter zu werden, muss man eine einwöchige Ausbildung absolvieren, das Gelernte in der Praxis ein Jahr lang üben und schließlich nach einem Wiederholungskurs eine praktische und schriftliche Prüfung ablegen. Man lernt, wie die Unterlage die Wuchshöhe des Baums beeinflusst, wie man richtig pflanzt und schneidet, womit man düngt, wie man Krankheiten vermeidet oder Schädlinge loswird.

Semmelhofer zupft ein paar welke Blätter von den jungen Bäumen. Er befreit den Baum so vom Mehltau, damit der Ertrag nicht gefährdet wird. Aus so einem Bäumchen könne man 15 bis 30 kg Äpfel pro Jahr ernten. „Letztes Jahr hatten wir viel Frost, die Blüten sind erfroren, die Bäume haben wenig getragen.

Das war ein Fehljahr, heuer wird dafür ein tolles Tragjahr“, erklärt Semmelhofer.

Pflanzen, erziehen, verjüngen

Der Baumwärter hilft der Pflanze am besten ab dem Setzen. Zuerst mit dem einmaligen „Pflanzschnitt“ im Frühjahr, bei dem nur der Trieb in der Mitte und drei Leit­äste übrig gelassen werden. Aus denen soll die Baumkrone entstehen. Um eine optimale Form zu erreichen, werden die Leitäste entweder zusammengebunden oder gespreizt, damit sie gut aufgeteilt in einem Winkel von 45 Grad abstehen. In den weiteren Jahren folgen „Erziehungsschnitte“: Mitteltrieb und Leitäste werden gekürzt, zu dicht aneinanderstehende Triebe entfernt.

Ist der Baum „erwachsen“, gibt es den „Erhaltungsschnitt“: Es werden nur noch überzählige Triebe entfernt, abgetragen und durch junge Triebe ersetzt. Und im hohen Alter bekommen Bäume einen „Verjüngungsschnitt“: Es wird ausgelichtet, Neben- und Fruchtäste werden gekürzt.

So weit sind die jungen Apfelbäume noch nicht. Aber die Erziehung wirkt bereits. Semmelhofer geht weiter und schaut sich jetzt doch den großen näher an. Hätte man für den Baum einst eine andere Unterlage gewählt, wäre er nicht so in die Höhe geschossen. Dann müsste man für die Ernte auch nicht auf eine Leiter steigen. Denn das ist eine der größten Gefahren im Garten. Im Juni starb eine 72-Jährige aus Erl, nachdem sie beim Kirschpflücken von einer Leiter gestürzt war.

Das Thema geht den Baumwärtern heuer besonders nahe. Auch ein Kollege verunglückte im Frühjahr nach einem Sturz von der Leiter. „Er ist ausgerutscht, das kann leider passieren. Beim Baumschneiden im Frühjahr sind Aluleitern oft feucht und rutschig“, sagt Semmelhofer.

Die Leiter ist eines der wichtigsten Arbeitsgeräte der Baumwärter. Früher als Kind sei er geschimpft worden, wenn er auf die Bäume kraxelte. Heute vermeidet er es, um nicht die Knospen zu verletzten. Wichtig sei, die richtige Leiter zu wählen. Die Arbeitssicherheit sei, so Semmelhofer, ein wesentlicher Punkt in der Ausbildung und wenn Baumwärter später ihr Wissen weitergeben. Ziel des Verbandes ist es, dass in jedem Obst- und Gartenbauverein mindestens einer ihrer Zunft vertreten ist.

Gutes aus dem eigenen Garten

Man will die Menschen in einer Zeit, in der Kinder den Unterschied zwischen einem Apfel- und Birnbaum kaum noch kennen, weil das Obst ja im Supermarkt wie von Zauberhand nachwächst, für den Anbau im eigenen Garten begeis­tern.

Semmelhofer geht ums Klos­ter herum auf die Südseite zu einem kleinen Zwetschkenbaum. Die Kreuzschwestern lassen die Baumwärter hier im Garten überall werkeln, ihre Kurse abhalten und neue Bäume pflanzen. Manche sind zwar vom Mehltau befallen, weil die Baumwärter auf chemische Behandlung verzichten. Doch Semmelhofer und seine Kollegen haben alles im Griff. Einen reichen Ertrag erwarten sich die Kreuzschwestern ohnehin nicht. „Wir sind keine Facharbeiter für Obstbau, die möglichst viel aus einem Baum herausholen wollen“, stellt Semmelhofer klar. Dann schaut er zu dem kleinen Bäumchen hinüber und sagt: „Aber für einen Zwetschkendatschi im Jahr wird es sich schon ausgehen.“

Und damit wären wir bei einem Gesetz, das fast noch logischer ist als das über die Schwerkraft von Isaac Newton: Mit gutem Obst vom gesunden Baum aus dem eigenen Garten schmeckt ein Kuchen immer noch am besten.