Wie schaffen Sie es, mit Ihrem Humor Kinder und Erwachsene ebenso zu begeistern wie betont coole Jugendliche? Kai Eikermann (Breakdancer): Humor muss das innere Kind berühren. Das haben Erwachsene heute mehr oder weniger versteckt. Man muss sie in die Welt zurückversetzen, die sie früher gesehen haben – bevor die Eltern sagten: „Zappel nicht so herum. Sei leise. Benimm dich.“ Teen­ager, die wirklich kein einfaches Publikum sind, versuche ich über Breakdance zu erreichen, dass sie sagen: „Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das kann.“ Hauptsache, man ist nicht aufgesetzt.

Robert Wicke (Beatboxer): Ich habe als Straßenkünstler viel Erfahrung gesammelt. Dort muss man automatisch alle Altersklassen unterhalten. Arm und Reich. Man muss offen mit Störfaktoren umgehen und authentisch sein. Damals gab es immer wieder junge Halbstarke, die sich aufspielten und murrten: „Ey, was soll das? Was macht der da?“ Da habe ich den Rädelsführer der Gruppe in meine Nummer einbezogen und ihm so die Luft aus den Segeln genommen. Seine Kumpels haben darüber gelacht. Man könnte meinen, dass die Jungs dann beleidigt sind, aber meist ist das Gegenteil der Fall. Einmal hat mich nach einem Auftritt ein Punk mit dem Messer bedroht und wollte mein Geld. Auf der anderen Straßenseite standen die Jugendlichen, die eben Teil meiner Nummer waren. Sie kamen herübergestürmt, haben den Punk gepackt und mich gerettet.

Ist es schwieriger, Männer oder Frauen zum Lachen zu bringen? Eikermann: Gute Frage. Frauen entscheiden meistens, wo man abends hingeht. Sie lachen dann viel offener. Etwa bei meiner Nummer, wo ich als deutscher Mann in Socken und Sandalen in die Manege komme. Männer haben da eher ein Konkurrenzdenken.

Hat sich unser Humor in den letzten Jahren verändert? Fulgensi Gensi Mestres (Weißclown): Nein. Wir lachen über dieselben Dinge wie vor 3000 Jahren. Besonders im Zirkus, wo Humor eher abstrakt ist – frei von Politik.

Eikermann: Es gibt einen Rückschritt. Viele denken heute, sie müssten sich entschuldigen, wenn sie einen Witz gemacht haben.

Wicke: Ich glaube nicht, dass Humor sich verändert hat. Er war früher vielleicht mehr im Fokus, als etwa Stefan Raab im Fernsehen groß rauskam und Fremde ganz forsch in seine Nummern einbezogen hat. Dieses Konzept war damals neu. Ich bevorzuge „alten“ Humor, wie Charlie Chaplin. Es muss ans Herz gehen – nicht zuletzt, weil die Leute heute eine größere Sehnsucht nach Harmonie haben. Humor braucht außerdem Freiheit und darf nicht vom Staat reglementiert werden. So mancher Diktator neigt aber dazu – ähnlich wie bei der Pressefreiheit.

Sind wir sensibler geworden? Eikermann: Immer wieder entschuldigen sich Komiker, weil sich eine Gruppe beleidigt fühlt. Aber Humor muss anecken. Wir leben schließlich in einer freien Welt. Ein Witz, der allen recht ist, verliert seinen Biss. Früher hat sich kein Mensch wegen Scherzen über Tabus aufgeregt. Dabei darf man heute über Sachen lachen, über die man früher nicht lachen durfte – über die DDR oder das Dritte Reich etwa.

Gensi: Die Grenze, wie man einen guten Witz macht, ist sehr dünn. Mal ist die Reaktion des Publikums bei null – aber schon bei der nächs­ten Vorführung lachen alle über denselben Gag. Manchmal hängt es sogar nur vom Tempo ab, wie wir einen Witz präsentieren.

Wann geht Humor zu weit? Eikermann: Wenn man sich über Randgruppen lustig macht, zu denen man nicht selbst zählt. Ein Einbeiniger darf Witze über Einbeinige machen. Aber ich als Deutscher darf keine Judenwitze erzählen oder mir ein Urteil über das Leben von Nordkoreanern erlauben.

Sind Sie im Alltag humorvoll? Wicke: Natürlich! Wenn bei der Steuererklärung rauskommt, dass man nachzahlen muss, braucht man Humor. Griesgrämig zu sein, hilft da nicht.

Eikermann: Humor ist situationsentschärfend. Es hilft oft, über sich selbst und andere zu lachen.

Wie hat Ihr soziales Umfeld reagiert, als Sie sagten, dass Sie hauptberuflich Clown werden? Wicke: Meine Eltern meinten immer, ich solle machen, was mir Spaß macht. Aber als sie dann von meiner Berufswahl hörten, haben sie schon geschluckt.

Eikermann: Ich habe ein sehr gutes Feedback von meinen Eltern bekommen, aber einige meiner Geschwister können heute noch nichts mit meinem Beruf anfangen. Ich persifliere Personen, die sie aus ihrer Kindheit kennen, und das geht ihnen einfach zu weit.

Gensi: Als Opernsänger ist es weltweit wohl die größte Auszeichnung, wenn man an der Mailänder Scala auftreten darf. Denselben Stellenwert hat Roncalli (www.roncalli.de) für Clowns. Weil ich hier das Publikum unterhalten darf, ist meine Familie sehr stolz auf mich.

Das Interview führte Judith Sam