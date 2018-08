Imst – Der Bezirk Imst liegt tirolweit auf Platz eins was das Kletterangebot und die Investitionen in Qualitätsverbesserungen betrifft. Neben dem Regionalmanagement und dem Verein „Climbers Paradise“ engagiert sich auch das Land Tirol für den Ausbau der Kletterinfrastruktur. Insgesamt gibt es im Bezirk Imst 42 Klettergärten mit rund 1700 Sportkletterrouten. Und auch bei den Klettersteigen ist die Vielfalt im Bezirk mit insgesamt 16 Klettersteigen ungewöhnlich groß. Das Land Tirol hat diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren tatkräftig mit 682.000 Euro unterstützt. 23 Klettergärten und zehn Klettersteige konnten auf den neuesten Stand gebracht werden. (TT)