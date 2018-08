„Tirol braucht kritische Geister, die den Mächtigen auf die Finger schauen. Tirol braucht Markus Koschuh.“ Das sagt Tirols Vorzeige-Autor Felix Mitterer über Sie. Die Unterstützung von Felix hat mich natürlich sehr geehrt und gefreut. Doch niemand soll mich mit ihm vergleichen. Er spielt in einer ganz anderen Liga. Was mich mit Mitterer vielleicht verbindet, ist, dass wir keine Ungerechtigkeiten vertragen. Da spitzen wir die Ohren und die Bleistifte.

Mitterer hat damit auf Ihre Ausladung in Going reagiert. Der Bürgermeister hat Ihren schon zugesagten Auftritt wieder abgesagt. Kultur ist der Spiegel einer Gesellschaft. Deshalb ärgert mich der Fall Going. Der dortige Bürgermeis­ter hat sich nicht hinter den Kulturausschuss seiner Gemeinde gestellt, der mich mit meinem Programm „Hochsaison“ in Going auftreten lassen wollte. In vorauseilendem Gehorsam und nach einem Anruf aus der Landesregierung hat der Ortschef alles abgeblasen.

Ist Going typisch für das kulturelle Klima in Tirol? Das kulturelle Klima war schon offener. Seit einigen Jahren greift ein Konservativismus um sich, unauthentisches Trachtentragen breitet sich aus. 2013 habe ich die Gambrinus-Rede beim Gauder Fest im Zillertal gehalten. Als sich das herumsprach, hieß es, der Landeshauptmann würde nicht zum Bieranstich kommen, wenn ich die Rede halte. Er kam natürlich doch. Später wurde ich angehalten, Passagen aus dem Text zu streichen. Das habe ich getan – und hätte es besser bleiben lassen. Der Rede hat jeder Biss gefehlt. Es war die reinste Nudelsuppe.

Mit Ihrem Polit-Kabarett über Dauerbrenner à la Agrargemeinschaften oder Auswüchse des Tourismus ecken Sie an. Manche nennen Sie einen Nestbeschmutzer. Die Wahrheit aufzuzeigen, ist keine Nestbeschmutzung. In Tirol regen sich die Leute am Stammtisch auf, geht es dann ans Eingemachte, kuschen sie aus Angst vor Konsequenzen. Man muss über alles diskutieren können.

Erhalten Sie Beschimpfungen oder gar Drohungen? Es gibt komische Anrufe zu nächtlicher Zeit. Eine Bombendrohung war auch einmal dabei. Aufgeschlitzte Reifen sind nicht möglich, weil ich kein Auto habe. Doch nach der Absage in Going habe ich viel Solidarität erhalten. Der Auftritt findet jetzt ersatzweise in St. Johann i. T. statt, am 5. Oktober. Gemeinderat und Bürgermeis­ter haben sich angesagt, offenbar kommt auch Kulturlandesrätin Beate Palfrader. Es wird sicher eine Going-Zugabe geben.

Sie gelten als Grüner, zumal Sie von 2003 bis 2009 für Tirols Grüne gearbeitet haben. Ich war nie Mitglied der Grünen, ich bin kein Vereinsmeier. Ich war bei den Grünen Pressereferent, „Stimmungsbeauftragter“ und als Betriebsrat eigentlich unkündbar. Nach der grünen Schlappe bei der Landtagswahl 2008 mit einem Minus von fünf Prozentpunkten mussten zwei Posten gestrichen werden. Also bin ich gegangen. Ich wollte als Kabarettist endlich was weiterbringen. Bis 2012 lebte ich finanziell auf einem sehr schmalen Grat. Dann stellte sich mit dem Programm „Agrargemein“ der Erfolg ein. Es ging aufwärts.

Manche Grünpolitiker bekommen bei Ihnen ordentlich Fett ab. Ich habe zwar nicht solche Muskeln wie Klubchef Gebi Mair, weil ich nicht ins Fitnessstudio gehe. Dafür habe ich ihm gegenüber einen großen Vorteil: Ich muss mir nicht zweimal am Tag vorhalten lassen, meine Grundsätze verraten zu haben.

Das ist hart. Wie meinen Sie das? Regieren ist nicht einfach, das ist schon klar. Aber der Gebi war früher als Erster auf dem Gipfel, um zu protestieren wie gegen die Seilbahn auf dem Piz Val Gronda im Skigebiet in Ischgl. Heuer werden von der schwarz-grünen Landesregierung neue Seilbahngrundsätze verordnet. Wenn da die Grünen nicht Kante zeigen, schaffen sie sich selbst ab. In Tirol ist genug erschlossen. Es reicht, in die Qualität zu investieren, alte Anlagen durch neue zu ersetzen. Neue Skigebiete brauchen wir nicht.

Ihr Bühnentalent – wurde es Ihnen in die Wiege gelegt? Ich war ein schüchterner Bub im Schatten eines drei Jahre älteren Bruders. Meine erste Bühnenerfahrung endete in der Ohnmacht: Beim Singwettbewerb als Volksschüler bin ich umgekippt und im Sanitätsraum wieder aufgewacht. Aufgeregt bin ich heute noch vor den Auftritten. Mein Grundsatz ist „Learning by failing“ – Lernen durch Scheitern.

Neues gibt es bei Ihnen zweifach: privat und auf der Bühne. Ende November erwarten meine Freundin und ich unser erstes Kind, einen Buben. Ein gescheites Projekt. Und mein nächstes Kabarett heißt „Transit verkehrt“. Premiere ist März 2019. Klaus Rohrmoser führt Regie. Am Transitthema kommt keiner vorbei.

An Fritz Gurgiser werden Sie da auch nicht vorbeikommen. Natürlich werde ich auch mit dem Fritz sprechen. Für dieses Thema braucht es eine gründliche Recherche. „Vertrauen ist gut, aber Kontrollstelle ist besser“, um mit Gurgiser zu sprechen.

Das Interview führte Markus Schramek