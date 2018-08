Von Deborah Darnhofer

Der heilige Antonius ist wohl noch vielen ein Begriff. Er wird immer dann angerufen, wenn etwas verloren gegangen ist. Norbert Wolf kennt ihn selbstverständlich auch. Der Radfelder Chronist und ehemalige Zollbeamte hat nichts verloren – aber viel gefunden. Wolf trug in 20 Jahren insgesamt 2500 kleine Heiligenbildchen zusammen.

Darauf sind die Heiligen in schlichtem Schwarz-Weiß gehalten, von Hand koloriert, von zierlichen Spitzen und Ranken umrahmt oder schimmern goldfarben. Der heilige Joseph, Tirols Landesheiliger, ist da ebenso auf Papier gebannt, wie Georg, Barbara und Florian. Nepomuk, der Wasserheilige, der in fast jedem Tiroler Ort auch als Statue aufgestellt wird, ist Wolf ein besonderes Anliegen. In seiner Sammlung finden die weniger bekannten Scholastica, Euphrosine oder Pelagia aber ebenso Platz.

Wolf ging es darum, „eine Serie“ zu vollenden. Damit meint er, für jeden Tag des Jahres einen Heiligen zu finden. In diesem Sommer wurde seine Sammlung endlich komplett – und ist doch weitreichender als 365 Heilige an der Zahl. „An manchen Tagen gibt es drei oder vier Heilige. Die Kalendarien rufen unterschiedliche Tage und Heilige aus. In meiner Sammlung habe ich auch 29 verschiedene Johannes“, erzählt der Radfelder sichtlich stolz. Ausschlaggebend für seine Sammlung seien die Geburten seiner Enkel, Sebastian, Matthias und Lukas, gewesen. „Ich informierte mich in Schriften aus alter Zeit, wie das römische Kalendarium von 1702, über die Heiligen.“ Um an Bilder zu gelangen, fragte Wolf bei Bekannten nach, suchte Flohmärkte oder Antiquitätenhändler auf.

Noch bis vor 60 Jahren waren die Bildchen, die erstmals im 14. Jahrhundert in Klöstern auftauchten, allgegenwärtig. An hohen Feiertagen wie gerade Maria Himmelfahrt, bei Wallfahrten, der Beichte oder bei guten Leistungen in der Schule wurden sie ausgeteilt oder erstanden. „Außerdem enthielten Totenbilder der letzten zwei Jahrhunderte auf der Rückseite oft Heiligenbilder“, weiß Wolf. Auch der Namenstag, der an den heiligen Namensvetter erinnert, wurde früher stärker gefeiert.

Vergessene Heiligenbildchen

Heute ist all das in Vergessenheit geraten, wären da nicht Wolf und seine Alben. Behutsam schiebt er für den Fotografen die schönsten Exemplare aus der Folie. Doch sonst lässt er seine Sammlung jetzt einmal ruhen. „Wenn ich zufällig etwas Besonderes bekomme, lehne ich es aber nicht ab.“ Die Faszination lässt den Radfelder eben nicht los.

Auch früheren Gläubigen dürfte es ähnlich ergangen sein. Die Volksfrömmigkeit und der modernisierte Druck führten ab Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, dass die Andachtsbildchen in Europa weit verbreitet waren. Der Sinn am Schönen und Nützlichen ging um. Denn die Bilder sollten schützen, Pest oder Fieber heilen, bei Wohnungsnot oder Unfruchtbarkeit helfen und vielen Berufsständen beistehen. Jeder Krankheit und Sorge eben sein Heiliger. Das scheinen vergangene Auswüchse zu sein – wobei: Heutzutage werden „Panini“-Fußballbilder gesammelt.