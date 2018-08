Am Sonntag, 26. August, haben große und kleine Besucher die Möglichkeit zu erleben, was den Zuschauern im Circus Roncalli normalerweise verborgen bleibt. Beim Tag der offenen Tür kann man von 10 bis 12 Uhr einen Blick in den Garderobenwagen der Clowns werfen, Europas kleinste Schneiderei auf vier Rädern begutachten und den Künstlern in der Manege beim Proben zusehen.

Bei freiem Eintritt gibt es auch eine interaktive Mitmachshow und vieles mehr. Einlass ist um 9.50 Uhr am Haupteingang des Circus-Roncalli-Theaters auf dem Freigelände der Olympiaworld in Innsbruck. Der Circus gastiert noch bis zum 2. September in der Landeshauptstadt. Nähere Infos unter www.roncalli.at. (TT)