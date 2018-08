Wer ist ein Gutmensch? Sind Sie einer? Es ist ein Zeichen der Zeit, dass „Gutmensch“ als Schimpfwort verwendet wird. Ich bin lieber ein guter Mensch als ein böser Mensch und es gibt ganz viele gute Menschen. Allein bei der Caritas und in den Pfarren engagieren sich 50.000 Freiwillige. Wenn ich es insgesamt sehe, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Rettungswesen, in der Hospizarbeit, überall, wo sich Menschen in Österreich einsetzen, dann bin ich sehr froh über diese Kraft der Solidarität.

Wenn „Gutmensch“ als Schimpfwort gebraucht wird, unterstellt man diesen Menschen, dass sie gutgläubig bis naiv sind. Ich bin fest davon überzeugt, für andere da zu sein, ist niemals naiv, sondern unsere Aufgabe. Es sollte selbstverständlich sein, Gutes zu tun, und nicht etwas Außergewöhnliches.

Sie kümmern sich beruflich um viele Menschen. Kommt die Familie da ein bisschen zu kurz? Die Aufgabe, bei der Caritas zu arbeiten und mit einem tollen Team und den vielen Freiwilligen, ist ein Privileg. Man kann Gesellschaft verändern. Aber ja, manchmal fühlt es sich an wie ein Spagat zwischen der Familie und dem Beruflichen. Es ist halt wichtig, immer wieder aufs Neue die Balance zu halten. Wenn ich meine Kinder niederlege, erzähle ich ihnen öfters von meiner Arbeit. Ich finde es sehr bewundernswert, wie empathisch Kinder sind, was die Notsituationen von Menschen anbelangt, und das regt mich auch an, darüber nachzudenken, wie wir im Laufe unseres Erwachsenwerdens manchmal diese Empathie verlieren.

In einem Facebook-Posting empören Sie sich, wie leicht sich Menschen gegeneinander ausspielen lassen und appellieren an die Nächs­tenliebe. Warum treten Menschen, die ein christliches Abendland verteidigen wollen, genau diese Werte mit Füßen? Die Themen Minderheiten oder Menschen auf der Flucht werden immer wieder politisch instrumentalisiert. Das ist keine neue Entwicklung. Das hat damit zu tun, dass sich die Welt um uns herum im Sinne der Globalisierung, der Digitalisierung und Kommunikation und auch von Fluchtbewegungen verändert. Das verunsichert viele Menschen. Der Wunsch nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen ist da. Es gibt aber selten leichte Antworten. Wenn da noch eine Sündenbockpolitik betrieben wird, Neid geschürt wird, sollten wir wachsam sein. Ich finde es beunruhigend, dass nationalstaatliche Kraftmeiereien wieder so laut werden, dass in manchen europäischen Ländern sogar die Demokratie in Frage gestellt wird.

Denken Sie, dass es künftig mehr Bedürftige geben wird? In Österreich leben zirka 130.000 Menschen, die eine Demenzerkrankung haben, und wir wissen, dass es im Jahr 2050 doppelt so viele sein werden. Unter diesem Aspekt ist klar: Wir werden mehr gefordert sein. In der Hospizarbeit ist schon einiges weitergegangen und ich glaube, dass Österreich hier einen guten Grundkonsens hat, aber es bedarf weiterer Schritte.

Um die akute Not anzusprechen: Da ist abzuwarten, wie der gesetzliche Rahmen ausschauen wird. Wenn über die bedarfsorientierte Mindestsicherung nachgedacht wird und die Abschaffung der Notstandshilfe, dann ist das ein Grund zur Sorge.

Sie sind medial sehr präsent. Das „Willkommensbuch“ und der #FlowerRain für die im Netz verunglimpfte muslimische Familie des Wiener Neujahrsbabys Asel war keine Caritas-Initiative. Das ist von Ihnen ausgegangen ... Das „Willkommensbuch“ war eine spontane Idee, die ihren Ursprung im #FlowerRain hat. Ich war begeistert, wie viele Menschen sich am „Willkommensbuch“ für die kleine Asel beteiligt haben, Zehntausende. Es ist ein A3-großes, zirka zehn Kilo schweres Buch geworden, voll von Liebesbotschaften und Glückwünschen und es hat genau den Zweck erfüllt. Die Eltern haben nach der schwierigen Zeit des Shitstorms große Freude verspürt und gesehen, dass jedes Kind in der Mitte unserer Gesellschaft willkommen ist.

Als ich dieses Posting geschrieben habe, habe ich mich sehr gut an die Geburt meiner Kinder erinnert, an diese Glücksmomente, und es war mir als Caritas-Vertreter, aber auch als Familienvater sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen.

Wie gelingt es, dass die ermutigenden Botschaften bei den Menschen ankommen? Ich glaube, wir brauchen neue Formen des Dialogs. Wenn ständig schlechte Nachrichten auf uns einprasseln, müssen wir uns wieder besinnen, was Österreich und Europa so groß gemacht hat. Das waren zwei Dinge: Zuversicht und Zusammenhalt. Zusammenhalt kann es nur geben, wenn es uns als Gesellschaft gut geht und wenn wir auf die Schwächsten nicht vergessen. Das wünsche ich mir auch bei Hass im Netz.

Warum ist das so schwierig? Das Problem ist, dass so viele Falsch­informationen, salopp als Fake News bezeichnet, verbreitet werden. Ich würde mir wünschen, dass wir Lügen wieder als Lügen bezeichnen und nicht irgendwie verniedlichen. Es gibt Meldestellen, wo man Hasspostings aufzeigen kann. Noch viel wirkungsvoller ist es, und das versuche ich persönlich, positive Geschichten des Alltags zu erzählen und das Netz, aber auch Facebook nicht jenen zu überlassen, die den Hass verbreiten. Es braucht eine starke Gegenbewegung und die Gewissheit, dass Liebe stärker als Hass ist.

Gibt es in den fünf Jahren als Generalsekretär einen Moment, der Sie besonders berührt hat? Ich erinnere mich an die Begegnung mit einem obdachlosen Mann, der psychisch krank war, jahrelang auf der Straße gelebt hat und der letzten Endes dann in ein kleines Zimmer eingezogen ist. Einige Wochen danach ist er gestorben. Es ist auch manchmal unser Erfolg, dass Menschen nicht auf der Straße sterben müssen, sondern in den eigenen vier Wänden. Es geht oft darum – da komm’ ich drauf zurück, warum sich Hass und Neid so verbreiten –, dass sich Menschen alleine gelassen fühlen. Heute können wir auf den Mond fliegen, aber wir vergessen manchmal den Weg zum Nachbarn, um dort zu klopfen und nachzufragen, ob Hilfe gebraucht wird.

Das Interview führte Theresa Mair