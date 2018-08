Innsbruck — Sich selbst auf einer großen Leinwand im Kino sehen - diesen Traum hatten wahrscheinlich schon einige. Dies ist nun möglich, denn Österreichs größte Kinogruppe sucht neue „Leinwandstars" für Film- und Fotoaufnahmen.

„Wir suchen erstmals Filmbegeisterte aus ganz Österreich, die Kino genauso lieben wie wir und darum die Hauptrollen in unserem neuen Imagespot und in unserer Fotokampagne spielen wollen" sagt Christian Langhammer, Inhaber und Geschäftsführer von Cineplexx und der Constantin Film Holding GmbH.

Vorkenntnisse sind nicht notwendig, Interessierte können sich entweder hier mit einem Foto bewerben oder zu einem Casting in die Kinos kommen. Das Casting in Tirol findet am 6. September 2018 im Cineplexx Innsbruck statt. Eine Altersbegrenzung gibt es auch nicht, willkommen sind alle die eine Leidenschaft für Kino haben. Egal ob Kinder, Teenies, Erwachsene, Best Ager oder Senioren — Langhammer freut sich auf alle Teilnehmer.

Nachdem dann bei einem Auswahlverfahren die „Stars" gekürt werden, wird der Imagespot national in den Kinos, im TV und Online zu sehen sein. Mehr Informationen unter www.cineplexx.at. (TT.com)