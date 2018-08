Tirol

1000 neue Pfeifen stimmen sich auf einen Poeten ein

Christian Erler ist mit Leib und Seele Orgelbauer, der letzte Tirols. Auch in der Steiermark wird seine Arbeit geschätzt und deswegen baut er im Jubiläumsjahr von Peter Rosegger zu dessen Ehren eine Orgel. Ein Besuch in der Werkstatt in Schlitters – im Ohr klangvolle Zitate des Dichters und ein YouTube-Video.