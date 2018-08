Derzeit läuft die dritte Staffel der ORF-Krimiserie „CopStories“. Sie spielen die Bezirksinspektorin Leila Mikulov. Können Sie den Charakter dieser Figur beschreiben? Mikulov ist eine durchsetzungsfähige Frau. Das muss sie in dieser Berufssparte auch sein. Selten zeigt sie sich von ihrer emotionalen Seite. Sie ist ein ernster, melancholischer Charakter.

Warum ist sie so ernst? Dieser Umstand ist auf ein traumatisches Erlebnis zurückzuführen. Mikulov hatte in der zweiten Staffel eine Affäre mit einem Kollegen, der bei einem Einsatz ums Leben kam. Diesen Schock muss sie erst verarbeiten und dadurch wirkt sie eher verschlossen und vielleicht noch härter als zuvor.

Wird Sie sich im Laufe der aktuellen Staffel wieder verlieben? Es ist nicht ganz klar, aber als aufmerksamer Zuseher könnte man etwas ahnen. Gegen Ende der dritten Staffel wird sie durch die Begegnung mit einem neuen Kollegen aus ihrem Schneckenhaus geholt.

Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle vorbereitet? Speziell bei einer Serie, die über vier Staffeln geht, lernt man die Figur, die man spielt, genau kennen. Ich konnte mich persönlich gut einbringen und den Charakter von Leila Mikulov mit den Drehbuchautoren weiterentwickeln. Das war ein sehr schöner Prozess, der das Team zusammenschweißt. Ich habe mich gerne in die Psyche von Leila Mikulov hineinversetzt, zum Beispiel nach Musik gesucht, von der ich das Gefühl hatte, dass Mikulov sie auch hören könnte. Natürlich gibt es auch praktische Vorbereitungen, Kampfsporttraining zum Beispiel.

Wie viel Leila Mikulov steckt in Claudia Kottal? Mikulov ist schon sehr anders. Im echten Leben bin ich kein Pokerface. Ich würde meine Emotionen nie so unterdrücken, wie Mikulov das macht. Mikulov hat aber viel Kraft und Unabhängigkeit. Damit kann ich mich total identifizieren.

Bei der Entwicklung der Serie hat man sich an der realen Polizeiarbeit orientiert. Was genau haben Sie gelernt? Wir haben ein Einsatztraining bekommen, wo man die grundlegenden Regeln der Polizeiarbeit kennen lernt, wie Handschellen z. B. korrekt angelegt werden. In der echten Polizeiarbeit läuft aber schon vieles anders ab.

Was zum Beispiel? Normalerweise werden Handschellen aus Sicherheitsgründen nur von zwei Polizisten angelegt und nicht nur von einem. Der Alleingang wäre da viel zu gefährlich. Im Fernsehen drückt man da ein Auge zu, da ist der zweite Polizist für die Action zuständig, sonst wär’s für die Zuseher zu langweilig. (lacht)

Einige Figuren bei „CopStories“ sind tollpatschig und überzeichnet. Passt so viel Klamauk aufs Polizeirevier? Ich finde, dass gerade diese Gegensätze bei dieser Serie cool sind. Urkomische Seiten gehen Hand in Hand mit den ernsten. Ich mag aber auch die ernste Rolle der Leila Mikulov sehr.

Aber ist denn echte Polizeiarbeit jemals lustig? Ich habe mich mit Kripobeamten ausgetauscht und ihr Humor hat mich positiv überrascht. Ihre Arbeitsrealität ist natürlich sehr hart, da ist Humor ein gutes Ventil. Natürlich steht beim Film die Dramaturgie im Vordergrund und da gibt es immer Abweichungen von der Realität, weil eine Serie ihre Zuseher ja auch unterhalten soll.

Sie kommen ursprünglich vom Theater. Welche Unterschiede gibt es zwischen Theater- und Fernsehproduktionen? Am Filmset herrscht mehr Zeitdruck und man darf nicht zu perfektionistisch sein. Im Theater hingegen gibt es den langen Probenprozess. Erst während der Proben wird die Rolle entwickelt. Im Film ist das ganz anders, da bereitet man sich auf eine Rolle alleine vor und muss am Filmset dann schon alles im Kopf haben. Während der Dreharbeiten ist es aber wieder ein großes Miteinander, weil man über einen langen Zeitraum intensiv zusammenarbeitet. Im Theater empfinde ich die unmittelbare Begegnung mit dem Publikum bereichernd. Das fällt beim Fernsehen natürlich ganz weg.

Woran arbeiten Sie derzeit? Im Jänner 2019 werde ich im Kosmos Theater in Wien in dem Stück „Träum weiter, du Schöne“ mitwirken. In diesem Sommer habe ich den Kinofilm „Love Maschine“ gedreht. Der wird ab 1. Februar 2019 in den Kinos zu sehen sein. In dieser romantischen Komödie spiele ich eine chaotische Fahrschullehrerin, die sexuelle Probleme hat, bis sich ein Callboy in sie verliebt.

Das Interview führte Gerlinde Tamerl