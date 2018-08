Von Theresa Mair

Innsbruck – Keine Hektik am Frühstückstisch, kein Gejammer über Hausaufgaben und Tests, keine Scherereien mit anderen Eltern oder Lehrern. Zugegeben, wenn man es sich in der Phantasie ausmalt, was einem im Alltag alles erspart bleibt, wenn man das Kind nicht in die Schule schicken muss – dann klingt das schon verlockend. Gerade jetzt, wo das neue Schuljahr vor der Tür steht. Was das Kind davon hat, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

Fest steht, dass in Österreich immer mehr Kinder daheim von den Eltern oder Hauslehrern unterrichtet werden. Auch in Tirol „ist eine kleine, nicht signifikante Tendenz nach oben festzustellen“, wie Helga Mayr aus dem Büro des Bildungsdirektors im Landesschulrat für Tirol berichtet.

Konkret befanden sich im vergangenen Schuljahr 218 Tiroler Kinder in häuslichem Unterricht. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2014/15 waren es noch 199. Die Zahlen für das kommende Schuljahr liegen noch nicht vor.

Voraussetzung für den Heim­unterricht ist die Bewilligung eines Antrags, der vor Beginn des Schuljahrs an den Landesschulrat gestellt werden muss. „Es wird überprüft, ob mit großer Wahrscheinlichkeit die Gleichwertigkeit des Unterrichts gegeben ist“, erklärt Christina Wallas-Köck, die bei der Behörde für schulrechtliche Angelegenheiten zuständig ist. Die Eltern geben an, wie sie den Heimunterricht bewerkstelligen und auch für die soziale Entwicklung des Kindes sorgen wollen.

Bei einem positiven Bescheid muss das Kind vor Schulschluss bei einer so genannten Externistenprüfung an einer Volksschule, der Neuen Mittelschule oder einem Gymnasium zeigen, was es am Küchentisch gelernt hat.

„Häuslicher Unterricht wird in den allermeisten Fällen für Vorschulkinder beantragt“, sagt Mayr. Für Kinder also, die nach Einschätzung der Schulleitung noch nicht schulreif sind und – wenn die Schule eine solche einrichtet – in einer eigenen Vorschulklasse nach Vorschul-Lehrplan unterrichtet werden können.

Tirols Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser beobachtet die Entwicklung zum häuslichen Unterricht mit kritischem Blick. „Heim­unterricht sollte die absolute Ausnahme sein, wenn es triftige Gründe dafür gibt und er im Interesse des Kindes ist“, betont sie.

Wenn das Kind schwer krank ist, unter Mobbing oder Schulangst leidet oder wenn die Familie aus beruflichen Gründen einige Zeit im Ausland weilt, wären das für sie akzeptable Argumente, um den Nachwuchs nicht in die Schule zu schicken. „Man muss genau hinschauen, warum die Eltern das wollen“, sagt Harasser. Sie vermutet, dass viele aufgrund von Berichten über Mobbing und Gewalt an Schulen verunsichert sind und deshalb beschließen, ihren Nachwuchs zuhause zu unterrichten. Unzufriedenheit mit dem Schulsystem sei sicher auch ein Grund. „Das kann ich verstehen, das System ist gewaltig reformbedürftig.“ Fremdenphobie und die Sorge, das eigene Kind würde untergehen, weil es sehr sensibel ist, werde ebenso ins Treffen geführt.

Niemand könne aber wissen, was über das Schuljahr hinweg bis zur Externistenprüfung daheim vor sich geht. Wird das Kind abgeschottet? Darf es nur Kontakt zu ausgewählten Personen haben? Bekommt es objektives Wissen vermittelt? Was ist, wenn das Kind zuhause Gewalt erlebt, und an wen kann es sich wenden?

„Heimunterricht ist sehr anfällig für Kinderrechtsverletzungen und der Antrag ist keine große Hürde“, sagt die Kinder- und Jugendanwältin, wohl wissend, dass es auch Eltern gibt, die den Unterricht zuhause ausgezeichnet meistern. Ad hoc könnte sie sich vorstellen, dass künftig die Schulpsychologie bei der Untersuchung der Anträge mit eingebunden werden soll und die Lerninhalte zweimal pro Jahr überprüft werden.

Grundsätzlich hält sie Eltern dazu an, ihre Position zur Schule zu überdenken. Sie habe neben der transparenten Wissensvermittlung eine wichtige Sozialisationsfunktion, die man den Kindern nicht vorenthalten sollte. „Es gibt viele Lehrer und Personen im Umfeld der Schule, die sehr bemüht sind, Kindern soziales Wissen für das spätere Leben mitgeben. Es ist wichtig, dass man das auch zu schätzen weiß“, sagt sie. Weil Erziehung eben nicht nur Privatsache ist.