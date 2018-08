Von Kathrin Siller

Rudi Weinzierl steigt gerade aus dem Wasser. Wie an fast jedem Sommertag der vergangenen 71 Jahre hat der 86-jährige Kundler frühmorgens an seinem Stammplatz hinter der Fischerstube sein Handtuch ausgebreitet, um sich dann ein Bad zu gönnen. „Ich mach’ das immer gleich: Ich geh’ über die zweite Stiege rein und schwimm’ dann nach rechts, Richtung Krummsee.“ Früher allerdings, mit seiner See-Clique, gab’s eine andere Pflichtroute: ganz hinein in den See zu einer „Insel“ aus 20 Seerosen. Die Seerosen sind aber aus unerfindlichen Gründen verschwunden und auch die Clique ist fast „ausgestorben“.

Seit jeher trägt der 86-Jährige den Spitznamen „Mister See“. „Getauft“ wurde er von der Großmutter von Michael Geiger, der heute auch gekommen ist. Der pensionierte Arzt ist Mehrheitseigentümer und vertritt die anderen elf Besitzer des Sees. 1869 hatte sein Urgroßvater August das Gewässer als Wasserreserve für seine Kramsacher Glashütte gekauft. Deswegen ist es dem 72-Jährigen eine Herzensangelegenheit, dass es dort so schön bleibt, wie es immer war. Ein Dorn im Auge sind ihm nicht nur Stand-up-Paddler, sondern auch die Schwarz-Schwimmer. „Interessehalber bin ich heute um halb sieben beim See gewesen und habe bis Viertel vor acht 39 Dauermorgenschwimmer ohne Badekarte erwischt.“ Natürlich habe er keine Möglichkeit, sie anzuhalten, aber von Ausreden bis zu Aggression habe er alles erlebt. „Wilder Westen“, so sein Fazit. Neben den sechs offiziellen Eingängen gäbe es eben noch mindes­tens sechs illegale. „Ich bin aber kein Mensch, der herumstreitet“, sagt er und ist deshalb vor allem um Aufklärung bemüht.

Anfangs habe man ja auch das Stehpaddeln geduldet, aber es blieb nicht ohne Konsequenzen: „Mitte April habe ich zwei verendete und verpilzte Zanderweibchen gefunden, ihre Bäuche voller Laich. Zu dieser Zeit waren in Ufernähe viele Stand-up-Paddler unterwegs und wir vermuten, dass die Fische beim Ablaichen gestört wurden. Zander sind sehr sensibel.“ Jetzt ist das Stehpaddeln jedenfalls verboten, auch wenn sich viele nicht daran halten.

Für die Fischer bleibt der See freilich ein Eldorado. Armin etwa nutzte die Gunst der Morgenstunde und angelte ein 22 Kilo schweres Karpfenweibchen. Der Fisch hat Glück: Erstens fing ihn Armin ohne Widerhaken und zweitens darf er sofort nach dem Fototermin wieder ins Wasser. Denn nur Tiere unter vier Kilogramm dürfen mitgenommen werden. „Es gibt Karpfen, die 15 Jahre alt sind und bereits 20-mal gefangen wurden. Die haben sogar einen Namen“, muss Geiger – er ist auch Aufsichtsfischer – schmunzeln. Der schwerste Karpfen, der jemals an der Angel hing, wog stolze 29,8 Kilogramm. Heuer hätten neun Fischer eine Jahreskarte und würden gut auf den See und seine Bewohner aufpassen.

Das kann man natürlich nicht von allen Badegästen behaupten. Deswegen geht Christian Gschösser die Arbeit nicht aus. Gschösser kommt aus Reith im Alpbachtal, arbeitet im Winter als Skilehrer und im Sommer bei der Seeverwaltung. Er mäht die Liegewiesen, kümmert sich um die Müllentsorgung und die Kontrolle der Badekarten. Auch auf die Hundebesitzer hat er ein Auge: Denn an den sechs offiziellen Badezugängen sind die Hunde an der Leine zu führen und dürfen nicht ins Wasser.

Gerade klaubt er eine leere Zigarettenschachtel und ein Taschentuch von der Kohler-Liegewiese auf. Ärgern tun ihn die Müllsünder nicht wirklich. „Mei, es kann schon sein, dass jemand beim Spazierengehen mal ein Taschentuch verliert.“ Sagt’s und schwingt sich auf seinen Rasenmäher. Im Hintergrund ragen imposante Felsen auf, über die sich rote und blaue Punkte langsam nach oben bewegen. Es sind Kletterer, die den Klettersteig Reintaler See bezwingen. „Wahrscheinlich hüpfen sie danach ins Wasser, das machen die meisten so“, weiß Gschösser.

Auch Benjamin Drescher hat das schon einmal ausprobiert. Heute ist der Vomperbacher, der mittlerweile in Mils lebt, mit seinen siebeneinhalb Monaten alten Zwillingsbuben Julian und Maximilian da und war natürlich schon im Wasser, wie die nassen Babyschwimmreifen beweisen. „Zweimal im Monat komme ich sicher her. Ich mag den See einfach. Zuerst geh’ ich mit den Buben ein bissl spazieren, dann schwimmen. Und es gibt viel Schatten“, erzählt er, während seine Kinder auf ihm herumklettern.

In den kommenden drei Jahren soll der 3,2 Kilometer lange Rundwanderweg barrierefrei werden. Der Ausbau kostet laut Markus Kofler, Geschäftsführer vom Alp­bachtal Seenland Tourismus, 400.000 Euro. Es ist wohl dieser sanfte Tourismus, der die Menschen anzieht. Wenig Aktion, viel Ruhe. Veranstaltungen am Ufer und im Wasser sind laut Seeordnung ebenso verboten wie Kajaks, Segelboote und Surfbretter. Die aufblasbare gelbe Riesenente, die eben von einem jungen Pärchen unter Gelächter zu Wasser gelassen wird, darf aber bleiben.

Das Ostende des Sees ist das Revier von Andreas Brunner. Er ist der Geschäftsführer des Campingplatzes „Seeblick Toni“. Seine Eltern haben den preisgekrönten Campingplatz mit 200 Stellplätzen 1966 aufgebaut. Seither hat der Magnet für Camper aus aller Welt ganzjährig geöffnet. „Campen ist eine Philosophie, entweder man macht es oder man macht es nicht“, fasst er zusammen, während er seinen Espresso schlürft.

Brunner nimmt die strenge Seeordnung in Kauf, wünscht sich aber mehr Attraktionen: Events, mehr Spielplätze, einen „Eisberg“ im See zum Klettern. Denn sich nur ans Ufer zu legen, sei vielen zu wenig. Am Wohnwagen eines deutschen Stammgastes, der seit 30 Jahren jedes Jahr wieder kommt, bleibt er stehen. Interview möchte der keines geben und vertieft sich stattdessen in sein Buch.

Wenn man die Stammgäste fragt, was sie an „ihrem“ See so lieben, lässt sich außer „warmem und schönem Wasser“ wenig Handfestes herauskitzeln. Nur Rudi Weinzierl fasst seine Emotionen in Worte: „Ich bin hier immer noch gleich glücklich wie früher. Es ist dieses Gefühl, als ob der See mir gehört.“ Und Brunner grinst:­ „Ich hoffe, dass uns niemand den Stöpsel rauszieht.“