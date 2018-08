Die amtierende Miss Tirol 2018, Theresa Ruetz aus Mieming, steht in den Startlöchern zur Miss-Austria-Wahl. Diese findet am Samstag in Linz statt. Damit die Missen bestens vorbereitet sind, waren die 20 Schönheiten aus den jeweiligen Bundesländern fünf Tage in der Therme Geinberg bei der Miss-Austria-Akademie zu Gast sowie einige Tage in Oberösterreich zum „Boot Camp".

Neben diversen Fotoshootings mit namhaften Fotografen gab es auch zahlreiche Workshops wie Laufstegtraining, Etikettekurs, Rhetorikkurs usw. „Seit der Miss-Tirol-Wahl hat sich sehr viel in meinem Leben verändert! Dank der Miss-Tirol-Wahl habe ich jetzt schon unglaubliche Momente erleben dürfen", ist Theresa begeistert. Ihre Eltern schließen sich der Euphorie an: „Theresa hat sich seit der Miss-Tirol-Wahl 2018 im April sehr positiv entwickelt, sie geht auf Menschen zu, kann sich auf der Bühne präsentieren und kommt bei den Leuten sehr gut an." (TT)