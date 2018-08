Von Matthias Christler

1. Der Tomatenpflücker: Schnipp, schnapp, Tomate ab. Vor wenigen Wochen stellte ein Start-up eine mit einem Greifarm ausgestattete Maschine vor, die zwischen Stauden fährt, Stiele erkennt, abtrennt und die Tomaten sanft über ein Laufband in einen Behälter verfrachtet. Der Pflück-Roboter übernimmt in Gewächshäusern auch bei anderen Pflanzen das Zurückschneiden, das Entfernen von Blättern und natürlich die Bestäubung. Mensch und Tier werden überflüssig.

Wahr oder falsch? Diese Geschichte ist (und das wird schon verraten – wie die meisten anderen) wahr. Auch die TU München forscht an einem Pflück-Roboter.

2. Der Tomatenfütterer: Der Pflückroboter ist im Vergleich zum Fütter-Kollegen eine fast schon logische Erfindung. Den „Tomatan“ muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Diese kleine Robotik-Sensation wird auf den Schultern eines Joggers festgeschnallt und reicht ihm regelmäßig Tomaten nach – direkt in den Mund.

Wahr oder falsch? Unglaublich? Schon, aber es gibt ihn wirklich. Der acht Kilogramm schwere Huckepack-Roboter wurde beim Tokio-Marathon eingesetzt. Es war aber als PR-Aktion eines Ketchup­erzeugers gedacht und wird nicht in Massenproduktion gehen.

3. Die Suchmaschine: US-Forscher schicken in den Nationalparks des Landes kleine geländegängige Raupen-Roboter auf die Suche nach Pflanzen, von denen vermutet wird, dass sie ausgestorben sind. Mithilfe einer Kamera werden die Pflanzen gescannt und analysiert. Besteht der Verdacht, dass es sich um eine seltene oder ausgestorbene Art handelt, schlägt der Roboter Alarm.

Wahr oder falsch? Diese Geschichte ist nur zum Teil wahr. Einerseits stammt die Idee aus dem Animationsfilm Wall-E, in dem Roboter EVE auf der vermüllten und ausgestorbenen Erde nach organischem Leben sucht. Andererseits schicken Forscher der Technologischen Hochschule MIT (Cambridge/USA) wirklich Fisch-Roboter in die Tiefen des Meeres, um nach unbekanntem Leben zu suchen.

4. Der Katzenersatz: Ein flauschiges Kissen mit Fellbezug und ein Schwanz, der hin- und her wackelt. Fertig ist der Roboter, der für einsame Menschen gedacht ist, die keine Katze halten können oder wollen. Das Fell reagiert auf die Streicheleinheiten und lässt den Schwanz freudig wedeln.

Wahr oder falsch? Das japanische Unternehmen Yukai Engineering hat den felligen Roboter Qoobo erfunden und bietet ihn in zwei Farben ab Herbst an – Kosten: 78 Euro.

5. Der Nägellackierer: Frisöre und Betreiber von Nagelstudios müssen stark sein. Sowohl Haareschneiden als auch das Lackieren von Nägeln übernehmen inzwischen schon Maschinen.

Wahr oder falsch? Natürlich wahr. Es ist gar nicht so leicht, eine Tätigkeit der Körperpflege zu finden, für die noch kein Roboter entwickelt wurde. Die japanischen Toiletten mit automatischer Reinigungsfunktion übernehmen schon eine sehr intime Aufgabe, andere Roboter putzen einem die Zähne.

6. Der Pizza-Bäcker-Bote: Jeder kennt das: Man liegt auf der Couch und plötzlich meldet sich der Heißhunger. Eine Pizza muss her, aber leider kann der Pizzabäcker die Quattro Stagioni nicht direkt auf den Couchtisch beamen. Aber fast. In speziellen Fabriken werden die Pizzen vorbereitet, auf Foodtrucks verladen, wo sie von Robotern während der Fahrt zum Kunden fertig gebacken werden. Das erspart wertvolle Heißhunger-Minuten, ist aber noch nicht der eigentliche Clou. Eine Software berechnet anhand von Wochentag, Wetter, Wohngegend und weiteren Daten voraus, wie viele Menschen in einem bestimmten Gebiet welche Art von Pizza bestellen könnten. Der Pizza-Bäcker-Boten-Roboter wird also schon losgeschickt, bevor die Bestellung überhaupt eingegangen ist.

Wahr oder falsch? Wahr. Anfang August stellte das kalifornische Start-up Zume seine Roboter-Food-Trucks vor.

7. Der intelligente Liftboy: Künstliche Intelligenz spielt auch bei diesem Roboter eine Rolle. Ein Bürogebäude, viele Stockwerke, noch mehr Büros und das große Rätselraten im Lift, wohin man muss – das gehört der Vergangenheit an. Die Aufzüge der Sirius Cybernetics Corporation verbinden sich, sobald jemand vor der Lifttür steht, mit dem Smartphone der Person und berechnen aus den Daten (z. B. Terminkalender), in welches Stockwerk diese vermutlich will. Der Lift fährt von alleine los.

Wahr oder falsch? Erfunden – und zwar vom Schriftsteller Douglas Adams für die Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Geschichten.

8. Der Babysitter: Der Roboter ist so groß wie ein fünfjähriges Kind, es gibt ihn in Rosa oder Hellblau, er gibt Mathematikunterricht, erzählt Witze und die Augen bestehen aus Kameras. Der chinesische Roboter iPal soll dem Nachwuchs von berufstätigen Eltern als Spielkamerad dienen und gleichzeitig Babysitter sein. Über eine Smartphone-App kann man hören und sehen, was daheim vor sich geht.

Wahr oder falsch? Es ist fast traurig, aber wahr. Auf mehreren Messen war der Roboter-Freund für einsame Kinder heuer schon der Star.