Von Irene Rapp

Natürlich gab es Zeiten, als man glaubte, nur in Arco, in Finale Ligure oder Kalymnos so richtig glücklich werden zu können. Weil dort Routen in unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden, toller Fels, Cappuccino und Ouzo das perfekte Etwas bildeten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage kann man als Kletterer auch in Tirol bleiben. Und so richtig glücklich werden.

„Rund 160 Klettergärten gibt es in Tirol“, sagt Markus Schwaiger, beim Österreichischen Alpenverein zuständig für den Bereich Sportklettern. Auch die weiteren Zahlen sind beeindruckend: Je nach Größe kann man dort aus fünf bis 300 Routen wählen, insgesamt sind es 5000 bis 6000 im ganzen Land. Und es werden immer mehr, auch wenn das Einbohren von Routen heute nicht mehr so einfach ist. Denn wo tolle Routen locken, kommen viele Kletterer, mit allen Problemen, die das nach sich zieht.

Klettern ist ohne Frage „in“. Bereits in den Schulen steht es auf dem Programm und wer in die über 30 Hallen in Tirol geht, sieht, dass auch fortgeschritteneres Alter nicht bedeutet, mit Klettern aufhören zu müssen. „Klettern bietet ein großes persönliches Entwicklungspotenzial“, erzählt Ulrich Huber von Climbers Paradise u. a. davon, dass dabei soziale Kompetenzen gestärkt werden. Rund 350.000 Menschen in Österreich wollen auf diese Art und Weise nach oben, schätzt der ÖAV. Sehr viele davon leben wohl im Bundesland Tirol.

Seit Kurzem hat sich auch der Tourismus des Themas angenommen. „Klettern ist zum Wirtschaftsfaktor geworden“, sagt Michael Meisl, der u. a. einen Sportkletterführer für Tirol geschrieben hat. Sein Eindruck: Die Zahl der Kletterer wächst weiter an. Wie einst beim Tennis sei aber nicht zu befürchten, dass das Interesse daran schnell versiegt. „Klettern liegt einfach in der Natur des Menschen“, sagt Markus Schwaiger.

Ob in der Halle oder in der Natur. Klettern in Tirol bietet unzählige Möglichkeiten. Und der Radler danach schmeckt auch nicht schlechter als Cappuccino und Ouzo.

Von der Halle in die Wand

Irgendwann einmal will man Halle und Klettergarten hinter sich lassen. Will nicht nur hinaus, sondern auch hoch hinauf. „Alpinklettern hat einen besonderen Reiz und Kletterer wie David Lama machen die Lust darauf noch größer“, sagt Markus Schwaiger vom ÖAV. Seine Tipps für den Wechsel auf den Berg.

* „Im alpinen Gelände ist mit allem zu rechnen“, sagt Schwaiger. Sprich: Wer weiß schon, wie viele bzw. sichere Haken das Klettern ermöglichen. Oder anders gesagt: Während der Begehung muss man oft auch selbst Sicherungen legen.

* In der Wand braucht es dynamische Sicherungsgeräte, Tuber oder HMS, um im Falle eines Sturzes diesen möglichst weich abzufangen.

* Lange Zustiege zum Einstieg in die Route, brüchiger Fels, Steinschlaggefahr, Wetterumschwung, schwierige Wegfindung: Beim Alpinklettern gibt es nicht nur die Route und mich, sondern noch das ganze „Drumherum“. Und wieder rät Schwaiger: „Bevor man mit dem Alpinklettern beginnt, einen Kurs besuchen.“

* Stichwort Kurs: Auch Sturztraining macht Sinn. Viele könnten zwar ihr Sicherungsgerät richtig bedienen, haben aber noch nie einen unerwarteten Sturz gehalten. Nur wenn das geübt wird, lernt man Stürze richtig zu halten.

Zum Lesen und Wohlfühlen

2008 ist die erste Auflage des Sportkletterführers Nordtirol erschienen, 2016 die zweite. Dazwischen hat sich laut Verfasser Michael Meisl viel getan. „Klettern ist ein Wirtschaftsfaktor geworden“, sagt er. Dementsprechend sind auch viele neue Klettergärten entstanden. In seinem Buch präsentiert Meisl die 88 bes­ten Gebiete Tirols und beschreibt mehr als 5000 Routen. Die meisten davon hat er selbst ausprobiert.

Buch-Info: „Tirol – Sportklettern in Nordtirol“ von Michael Meisl, ISBN 978-3-200-04518-7, Preis: 42,80 Euro

Seit 30 Jahren geht Linh Nguyen klettern, in seiner derzeitigen Tätigkeit profitiert er von dieser Leidenschaft. Nguyen entwickelt für Black Diamond Kletterschuhe, sein jüngstes Baby hat er unlängst in Innsbruck vorgestellt. „Momentum“ wurde in verschiedenen Versionen als Kletterschuh für die ganze Familie entworfen. Ein gestricktes Nylon-Obermaterial garantiert Atmungsaktivität, der gerade Leisten Bequemlichkeit. Vorbei sind die Zeiten, als man in Kletterpatschen mit unnatürlich gekrümmten Zehen steckte. Informationen: https://eu.blackdiamondequipment.com

Jetzt wird gebouldert

Klettern geht auch ohne Seil und Klettergurt, Bouldern nennt man diese Variante, die wohl jüngste Facette des Klettersports.

„Im Silvapark hoch über Galtür liegt sogar eines der größten Bouldergebiete Europas“, weiß Ulrich Huber vom Verein Climbers Paradise Tirol. Dieses ist auch für Anfänger und Familien geeignet und weil es auf rund 2000 Metern Höhe liegt, vor allem an heißen Tagen im Tal ein Genuss.

Hubers Tipps für Boulder-Frischlinge: einfach in die Halle gehen, aufwärmen und dann ausprobieren. „‚Learning by doing‘ lautet die Devise“, sagt Huber. Auf der Homepage des Vereins (www.climbers-paradise.com) und im Internet finden sich zudem viele Tutorials über die richtige Technik.

Wichtig ist auch ein guter Spotter: Dieser steht unter dem Boulderer und versucht im Ernstfall, den Stürzenden zu schützen.

Üben für den Ernstfall

Auch Stürzen will gelernt sein – will heißen, wenn der Sichernde weiß, was im Ernstfall zu tun ist und der Fallende mit der Schrecksituation zumindest ein wenig vertraut ist, kann möglicherweise Schlimmeres verhindert werden. Der ÖAV bietet daher ab Herbst wieder Sturztraining-Kurse an – u. a. im Kletterzentrum Innsbruck und den Hallen in Ehrwald sowie Telfs. Infos: www.alpenverein.com

Die Great Lines

Manche Kletterrouten tragen klingende Namen. Die „Number One direkt“ gehört auch dazu und erstklassig ist diese 7b(+)-Route vor allem wegen ihrer Lage neben dem Schleierwasserfall im Wilden Kaiser bei Going.

Mit ein Grund, warum sie zu einer der Great Lines gekürt worden ist – und ja, ohne Anglizismen geht es nun einmal nicht, wenn man damit international werben will. Im Auftrag der Tirol Werbung hat nämlich eine namhafte Jury unter Tausenden Routen in Tirol fünf ausgewählt, die als Great Lines vermarktet werden.

Infos unter www.tirol.at/greatlines